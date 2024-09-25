الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المركزي السويدي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.25%

البنك المركزى السويدى،
البنك المركزى السويدى، فيتو

خفض البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 3.25% مما أتى متوافقا مع التوقعات.

وكشف البنك أنه في حال بقيت توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي دون تغيير، فقد يتوجه نحو خفض أسعار الفائدة في الاجتماعيين المقبلين خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه قد يلجأ بأحد الاجتماعيين لخفض بواقع 50 نقطة أساس.

توقعات خفض الفائدة فى المركزى السويدى

وتوقع البنك المركزي السويدي أن تصل أسعار الفائدة إلى 3.11% في الربع الرابع من العام الجاري.

كما كشف عن احتمالية تقليص أسعار الفائدة بمرة أو مرتين في النصف الأول من عام 2025، مشيرا إلى أنها قد تصل إلى 2.61% في الربع الأول 2025، و2.38% في الربع الثاني 2025.

بنك المغرب المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 2.75%

هل يشهد اجتماع البنك المركزي المقبل بدء خفض الفائدة؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البنك المركزي السويدي البنك المركزى السياسة الخارجية بنك المغرب المركزي خفض أسعار الفائدة أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المركزي السويدي

الأكثر قراءة

لحظة فتح مفيض سد النهضة، خبير يكشف موعد انتهاء التدفق ويحذر السودان (فيديو)

التعليم تكشف حقيقة إجبار الطلاب على طباعة أسئلة الواجب المنزلي من موقع الوزارة

لا توجد خيارات بديلة، مدبولي: لست سعيدا بزيادات الأسعار

يوسف بطرس غالي مجددا!

البرلمان الإيراني يمنع تولي "سني" منصب نائب الرئيس

البلطي يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك اليوم

شعبة الذهب: المعدن الأصفر يواصل الصعود ويتجه نحو قمة تاريخية جديدة

الكاف يعلن تغيير طاقم حكام مباراة مصر وموريتانيا، اعرف التفاصيل

منوعات

المزيد

فقدان متسلق إنجليزي في جبال الألب منذ أسابيع وجهود مكثفة للبحث عنه

على رقعة الشطرنج، صراع جديد بين روسيا وأوكرانيا في الألعاب الرياضية

حماية الأرض من خطر الكويكبات، استخدام جديد للأشعة السينية

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

المزيد

خدمات

المزيد

البلطي يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال وارتفاع الرمان في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الخيار والفلفل في سوق العبور

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

إيرانى الصنع.. صاروخ قادر 1 الذى استهدف مقر الموساد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البصل الأخضر في المنام وعلاقته بالتوبة الصادقة

مع بدء العام الدراسي، تعرف على حكم دعاء المذاكرة

تفسير حلم الوشم في المنام وعلاقته بالحسد من المقربين

المزيد
الجريدة الرسمية