المركزي السويدي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.25%

خفض البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 3.25% مما أتى متوافقا مع التوقعات.

وكشف البنك أنه في حال بقيت توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي دون تغيير، فقد يتوجه نحو خفض أسعار الفائدة في الاجتماعيين المقبلين خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه قد يلجأ بأحد الاجتماعيين لخفض بواقع 50 نقطة أساس.

توقعات خفض الفائدة فى المركزى السويدى

وتوقع البنك المركزي السويدي أن تصل أسعار الفائدة إلى 3.11% في الربع الرابع من العام الجاري.

كما كشف عن احتمالية تقليص أسعار الفائدة بمرة أو مرتين في النصف الأول من عام 2025، مشيرا إلى أنها قد تصل إلى 2.61% في الربع الأول 2025، و2.38% في الربع الثاني 2025.