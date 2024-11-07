هل ترتفع أسعار الذهب الفترة المقبلة أم تنخفض؟ الشعبة تجيب (فيديو)

اسعار الذهب، كشف الدكتور نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، توقعاته لأسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع في اسعار الذهب

وأكد "نجيب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": أنه من المتوقع حدوث ارتفاع تدريجي في اسعار الذهب بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

توقعات اسعار الذهب

وأضاف أنه مع ارتفاع سعر الدولار نسبيا واستقرار الأمور في الولايات المتحدة بعد الانتخابات الأمريكية نتوقع حدوث ارتفاعات الفترة المقبلة.

نصيحة شعبة الذهب للمواطنين

وتابع:"ننصح المواطنين شراء الذهب الفترة الحالية لأنه قابل للزيادة ".