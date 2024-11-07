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اقتصاد

هل ترتفع أسعار الذهب الفترة المقبلة أم تنخفض؟ الشعبة تجيب (فيديو)

اسعار الذهب، فيتو
اسعار الذهب، فيتو

اسعار الذهب، كشف الدكتور نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، توقعاته لأسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع في اسعار الذهب 

وأكد "نجيب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": أنه من المتوقع حدوث ارتفاع تدريجي في اسعار الذهب بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

أسعار الذهب اليوم الخميس 7-11-2024 خلال التعاملات المسائية

أسعار الذهب تتراجع في الصاغة قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي الأمريكي

توقعات اسعار الذهب 

وأضاف أنه مع ارتفاع سعر الدولار نسبيا واستقرار الأمور في الولايات المتحدة بعد الانتخابات الأمريكية نتوقع حدوث ارتفاعات الفترة المقبلة.

 

نصيحة شعبة الذهب للمواطنين

وتابع:"ننصح المواطنين شراء الذهب الفترة الحالية لأنه قابل للزيادة ".

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