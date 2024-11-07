جمارك الإسكندرية تحقق 37 مليون جنيه من مزاد بيع رسائل مهمل

حققت الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوي نجاحًا كبيرًا في مزاد علني لبيع رسائل مهمل، حيث تجاوزت قيمة المبيعات 37 مليون جنيه.

وفي خطوة جديدة نحو تعزيز الإيرادات العامة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية وتعليمات وزير المالية وتوجيهات الشحات غتوري وكيل أول الوزارة ورئيس مصلحة الجمارك بسرعة التخلص من رواكد المهمل وتيسير كافة الإجراءات للمتعاملين.

جمارك الإسكندرية تحقق 37 مليون جنيه

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة بذلتها الإدارة العامة للمهمل بجمارك الاسكندرية برئاسة إبراهيم عبد الحميد وبناء علي التنسيق مع السيد المستشار أحمد شحاته رئيس وحدة متابعة المهمل ومستور ابو ثلاث معاون رئيس المصلحة لشئون المهمل.

وذلك من خلال من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وقد عقدت هيئة الخدمات الحكومية اليوم الخميس الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢٤ مزاد علني وفقا لأحكام قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الدوله وتسهيل إجراءات المعاينه الفعليه علي الطبيعه لمشمول الحاويات المدرجه للمتعاملين الراغبين في التقدم للمزاد، وهو ما نتج عنه بيع عدد ٣٤ لوط بضائع متنوعة بمبلغ ٣٧.٨٤٠.٤٠٠ جنيه.