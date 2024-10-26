محافظ بنك إنجلترا: نسعى لإتاحة الأموال الرقمية لعامة الناس

كشف محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، اليوم السبت، أن البنك يضغط لإنشاء شكل من أشكال الأموال الرقمية في متناول عامة الناس، حيث تفشل البنوك التجارية في مواكبة شركات التكنولوجيا.

تعتمد تصريحات بيلي على مخاوفه الطويلة الأمد من أنه لا يريد أن يرى المدفوعات اليومية أو الخدمات المصرفية تتحول إلى العملات المشفرة أو الخدمات المقدمة من شركات التكنولوجيا الأقل أمانًا أو خصوصية من البنوك.

وأعلن بنك إنجلترا ووزارة المالية البريطانية أنهما لن يتخذا قرارًا نهائيًا قبل عام 2025 على أقرب تقدير بشأن المضي قدمًا في إصدار الجنيه الرقمي المدعوم من الدولة أو العملة الرقمية للبنك المركزي CBDC، بعد مشاورات أثارت مخاوف واسعة النطاق بشأن الخصوصية.

منتدى للبنوك المركزية ومحافظي البنوك التجارية

وقال بيلي خلال نقاش في مجموعة الثلاثين في واشنطن، وهو منتدى للبنوك المركزية ومحافظي البنوك التجارية: "هذا (CBDC) ليس خياري المفضل، لكنه خيار لا يمكننا استبعاده".

في حين أن البنية التحتية للدفع الإلكتروني في بريطانيا توفر بالفعل تحويلات سريعة دون تكاليف مقدمة للجمهور، فإن الأشكال المستقبلية للعملة الرقمية يمكن أن توفر المزيد من الخيارات في مجالات مثل المدفوعات التلقائية.