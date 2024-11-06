مدبولي: لن يكون هناك تعويم للجنيه، ومصر أصبح لديها سعر صرف مرن

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أنه لن يكون هناك تعويم للجنيه كما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرا الي ان مؤسسات التصنيف الدولية أكدت أن مصر أصبح لديها سياسة سعر صرف مرن.

ووجه رئيس الوزراء رسالة طمأنة للمواطنين قائلا: لا تنزعجوا من زيادة سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه سيتم الإعلان عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات الحكومية خلال أيام قليلة.

وعلق الدكتور مصطفي مدبولي على تصريحات آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي، بأنه تم الانتهاء من بناء سد النهضة الإثيوبي 100%، مؤكدا أن مصر حريصة على حماية حقوقها المائية التاريخية.

وقال رئيس الوزراء أن على اديس أبابا أن تلتزم بعدم الاضرار بمصر والسودان بسبب تشغيل سد النهضة، مؤكدا أن مصر نفذت العديد من المشروعات لتلافي أزمة نقص المياه خلال سنوات بناء سد النهضة.

وكشف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن حقيقة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل مشيرا الي أن الزيادة كانت منذ شهر ونصف ولكن سبب إذاعة هذا الخبر في هذا التوقيت جاء بسبب التصريحات الإيجابية لمديرة صندوق النقد الدولي والتي زارت مصر مؤخرا.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي ان مصر تسعي لعودة الاقتصاد الي معدل النمو المتسارع، مؤكدا أن تقديرات صندوق النقد تؤكد أن التضخم في سبيله للتراجع.

وأضاف رئيس الوزراء ان مديرة صندوق النقد الدولي اكدت تفهمها الكامل لرغبة مصر في عدم إضافة أعباء على المواطنين.

وأشار في مؤتمر صحفي اليوم أن وكالة فيتش رفعت تصنيف مصر الائتماني لأول مرة منذ 4 سنوات وهو شيء إيجابي حيث أكدت الوكالة أن مصر تسير في الطريق السليم وأن مصر استطاعت أن يكون لديها سعر صرف مرن.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن المراجعة مع صندوق النقد الدولي سيستمر لمدة أسبوعين، مشيرا الي أن الدولة تحتاج الي زيادة معدلات النمو.

وأشار رئيس الوزراء أن تقديرات صندوق النقد الدولي ان التضخم في طريقه الي الانخفاض وسيصل في نهاية العام الجاري الي 16% ويصل الي 10% نهاية 2026.

وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن برنامج صندوق النقد الدولي وضعته مصر بالتعاون مع الصندوق، مشيرا الي أن توجيهات الرئيس كان مراجعة مستهدفات البرنامج في ضوء المتغيرات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن الفترة القادمة ستشهد عدم اتخاذ أي قرارات تضيف من الأعباء على المواطنين.