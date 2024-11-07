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حوادث

إصابة سيدة و6 أطفال في انقلاب ميكروباص بالقاهرة الجديدة

إصابة سيدة و6 أطفال
إصابة سيدة و6 أطفال إثر أنقلاب ميكروباص

أصيبت سيدة و6 أطفال إثر انقلاب ميكروباص بمنطقة القاهرة الجديدة.


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بأنقلاب سيارة ميكروباص بداخلها سيدة وعدد من الأطفال بمنطقة القاهرة الجديدة، وعلى الفور إنتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة. 

وتبين انقلاب سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة ببد السائق وأسفر الحادث عن إصابة سيدة و6 أطفال، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وخرج منهم 2  بعد تلقي العلاج اللازم. 

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شرطة النجدة مديرية أمن القاهرة منطقة القاهرة الجديدة

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