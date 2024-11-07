الخميس 07 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

عصير طبيعي يقلل نسبة الدهون بالجسم ويمنح الشعور بالشبع

تقليل الدهون
تقليل الدهون

تقليل الدهون بالجسم من الأمور التي تهتم بها الفتيات كثيرًا للتخلص من الوزن الزائد ما يعزز من رشاقتهن وجمالهن.

وعادة تبحث الفتيات عن الأكلات التي تنقص الوزن والدهون سريعا بجانب أنظمة الريجيم المختلفة للحصول على جسم رشيق فى وقت قياسي.

عصير طبيعي لتقليل الدهون بالجسم 

ويقدم الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي، عصير الأناناس والموز الذي يقلل الدهون بالجسم ويمنح الشعور بالشبع ويرفع معدلات حرق الدهون بالجسم.

المكونات:-

1/3 كوب حليب اللوز

1/2 كوب شرائح أناناس

1 موزة كبيرة

1 ملعقة كبيرة بذور الكتان الأرضية

1 زنجبيل مبشور

الطريقة:

  • نحضر المكونات جميعها ونضعها معًا فى الخلاط الكهربائي.
  • نضرب جيدا حتى نحصل على عصير متجانس وناعم.
  • ثم نصب العصير فى كاسات التقديم ويتم تناوله مرة يوميًّا مع مراعاة عدم تناوله على الريق.
  • يجب تناول العصير مع اتباع نظام غذائي سليم مخصص لإنقاص الوزن حيث يكون قليل الدهون والسعرات الحرارية للحفاظ على جسم رشيق ومثالي.
تقليل الدهون 
تقليل الدهون 

نصائح مهمة لإنقاص الوزن 

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضروات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

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