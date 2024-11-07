أرقام محمد أبو تريكة في عيد ميلاده الـ 46، 23 بطولة مع الأهلي وثلاثة ألقاب مع المنتخب الوطني، أفضل لاعب داخل أفريقيا 4 سنوات، وهذا سر ارتدائه الرقم 22

يعد محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية وأسطورة النادي الأهلي الأسبق، واحدا من أبرز وألمع اللاعبين الذين حفروا أسماءهم في تاريخ الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي والقارة الأفريقية.

ويحل اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر ذكرى ميلاد محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي الأسبق، الـ 46 فهو من مواليد 7 نوفمبر من العام 1978.



وتستعرض "فيتو" لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عن أبو تريكة في عيد ميلاده الـ46.

بداية تريكة مع كرة القدم

بدأ أبو تريكة ممارسة كرة القدم منذ أن كان في السابعة من عمره؛ حيث كان يلعب بشوارع ناهيا مسقط رأسه ويشارك في الدورات الرمضانية.

وعن طريق أصدقائه الذين أدركوا مهارة تريكة، توجه للعب بالأندية والمراكز الشبابية، لينتقل إلى مرحلة أخرى من حياته الكروية.



وعندما بلغ أبو تريكة 12 عامًا، أرشده أحد أصدقائه إلى الالتحاق باختبارات نادي الترسانة التي كانت تجري في ذلك التوقيت، وبالفعل نجح أبو تريكة في كافة الاختبارات، وانضم إلى نادي الترسانة.

التحاق أبو تريكة بـ الترسانة

التحق أبو تريكة وهو في سن الـ12 بفريق الناشئين بنادي الترسانة، واستطاع وهو في عمر 17 أن يلتحق بالفريق الأول الذي كان يلعب في دوري القسم الثاني في هذه الفترة.

وكان لأبو تريكة دور كبير في صعود الفريق للدوري الممتاز عام 2000، حيث كان هدَّاف الفريق لمدة عامين متتاليين، وأحرز 23 هدفًا ليصبح هدافًا لدوري القسم الثاني.

وخلال مشاركته مع الترسانة في الدوري الممتاز موسم 2001 -2002، نجح تريكة في تسجيل 6 أهداف ساهمت في استمرار الشواكيش ببطولة الدوري الممتاز.

وأكمل تريكة في الموسم التالي مسيرة تألقه، وأحرز سبعة أهداف، وقاد فريقه بنجاح للبقاء في الدوري مرة أخرى.

أحرز 11 هدفًا في الدوري رغم أنه لاعب خط وسط

وفي موسم 2002/2003، أحرز 11 هدفًا في الدوري رغم أنه لاعب خط وسط، وبدأت وسائل الإعلام تلقي بعض الضوء عليه.

وفي موسم 2003/ 2004، استطاع اللاعب في النصف الأول من الموسم إحراز 3 أهداف حتى جاءت اللحظة التاريخية له في موسم الانتقالات الشتوية في يناير 2003؛ حيث انتقل إلى النادي الأهلي وانضم أبو تريكة للأهلي مقابل 450 ألف جنيه؛ ليبدأ بعد ذلك رحلته الناجحة مع القلعة الحمراء.

انتقال أبو تريكة للنادي الأهلي

وانضم أبو تريكة إلى النادي الأهلي في عام 2003 بعد صراع قوي مع بعض الأندية الأخرى، مثل إنبي والزمالك التعاقد مع الماجيكو، ولكن رغبته وجهود محمود الخطيب نائب رئيس النادي الأهلي في ذلك التوقيت، مكنت النادي الأهلي من حسم صفقة انتقال أبو تريكة إلى صفوفه بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.

وبدأ أبو تريكة مشواره الكروي مع النادي الأهلي في مباراة طنطا، في كأس مصر، حيث شهدت هذه المباراة إحرازه هدفين، كما نجح خلال الموسم ذاته في التسجيل بشباك الزمالك في الديربي والذي خسره الأهلي بنتيجة 2ـ1.

وشارك أمير القلوب رفقة الأهلي في 283 مباراة بجميع البطولات، حيث نجح خلالها في إحراز 122 هدفًا وصناعة 46 تمريرة حاسمة.

تجربة احتراف قصيرة

وخاض أبو تريكة تجربة احتراف خارجي عام 2012 مع نادي بني ياس الإماراتي على سبيل الإعارة، حيث أحرز معهم بطولة الخليج للأندية لكرة القدم ثم عاد مرة أخرى إلى الأهلي عام 2013.

واستطاع أبو تريكة إحراز 4 أهداف خلال مشاركته مع فريق بني ياس خلال 12 مباراة فقط.



بطولات أبوتريكة مع الأهلي

ونجح الماجيكو محمد أبو تريكة في الفوز مع الأهلي بـ 23 بطولة، بواقع 7 بطولات للدورى الممتاز إلى جانب بطولتين لكأس مصر و5 ألقاب لكأس السوبر المحلي و5 بطولات لدوري أبطال أفريقيا و4 بطولات لكأس السوبر الأفريقي إلى جانب مشاركته مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 5 مرات في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

وحصد تريكة مع الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو بالعام 2006.

بطولات أبو تريكة مع منتخب مصر

وشارك محمد أبو تريكة مع المنتخب الوطني في 100 مباراة دولية استطاع فيهم تسجيل 38 هدفا خلال مشواره مع الفراعنة.

وتوج أبو تريكة مع المنتخب الوطني ببطولتى كأس الأمم الأفريقية القاهرة عام 2006 وغانا عام 2008 ودورة حوض النيل عام 2011 التي أقيمت بالقاهرة.

كما فاز أبو تريكة مع المنتخب العسكري على بطولة كأس الأمم الأفريقية في عام 2005 الذي تأهل منها الفراعنة إلى كأس العالم العسكرية.

مشاركات أوليمبية لأبو تريكة

كما انضم أبو تريكة للمنتخب الأوليمبي عام 1999 تحت قيادة المدرب حلمي طولان في ظل تصفيات دورة الألعاب الأوليمبية سيدني 2000، ولكنه لم يشارك بشكل أساسي، وبعد 13 عامًا، استدعى المدرب هاني رمزي "أبو تريكة" وعماد متعب وأحمد فتحي للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية لندن 2012، حيث تأهل الفراعنة لدور الـ8، قبل أن يخسروا أمام اليابان 3- 0، وأحرز "أبو تريكة" في هذه الدورة هدفين في مباراتي البرازيل وبيلاروسيا.

سر ارتداء الرقم 22

ويرتبط رقم 22 بقصة مميزة مع أبو تريكة، حيث يرجع سر اختياره لهذا الرقم إلى أنه عندما وقع العقد مع النادي الأهلي عام 2003، سافر إلى السعودية لأداء العمرة، وذهب للمسجد النبوي وفي أثناء خروجه من الباب وجد مكتوبًا عليه رقم 22، فعندما عاد طلب من إدارة النادي إعطاءه الفانلة رقم 22.

الجوائز الفردية لـ أمير القلوب

وحصل أبو تريكة على جائزة ثاني أفضل لاعب أفريقي عام 2008.

جائزة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي لأفضل لاعب كرة قدم في أفريقيا لعام 2008.

أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا أعوام 2006- 2008- 2012- 2013

أفضل لاعب في مصر أعوام 2004، 2005، 2006، 2007، 2008.

هدّاف بطولة كأس العالم للأندية 2006، حيث أحرز 3 أهداف.

هدّاف بطولة دوري أبطال أفريقيا 2006 برصيد 8 أهداف.

هدّاف بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2005، 2006 حيث أحرز 18 هدفًا.

هداف بطولة كأس مصر عام 2007 برصيد 4 أهداف.

تم اختياره ضمن أفضل 11 لاعبا أفريقيا 2006، 2008، 2012.

تم اختياره من الفيفا ضمن فريق منتخب القارات في بطولة كأس القارات 2009.

تم اختياره من الفيفا كأفضل لاعبى بطولة كأس العالم للأندية على مدار تاريخها.