أخبار الفن اليوم، تفاصيل الحالة الصحية لمحمد منير بعد إجراء فحوصات طبية.. حاكم الشارقة يتفقد "جناح هيئة الكتاب"

شهدت الساحة الفنية العديد من اللقطات والأحد المتسارعة على مدار ساعات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر.. نستعرض أبرز تلك الأخبار خلال النشرة الفنية التالية:

أجرى مؤخرًا الفنان محمد منير، بعض الفحوصات والتحاليل الطبية بأحد مستشفيات منطقة الشيخ زايد، بعد تعرضه لانتكاسة صحية شديدة، اضطرته للذهاب إلى المستشفى.



الحالة الصحية لمحمد منير

وكشف مصدر مقرب من محمد منير في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه حاليًا يتواجد في منزله وحالته شبه مستقرة، إلا أن الأمراض التي يعاني منها صعبة وتحتاج إلى متابعة مستمرة من الفريق الطبي المتخصص في علاجه

تفقد الدكتور، سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، المشارك في الدورة الـ43 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وكان في استقباله، الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي أهداه، نسخة من المجموعة القصصية "القاهرة شوارع وحكايات"، وكتاب "مدرسة تحسين الخطوط العربية".



وأثنى حاكم الشارقة على الجناح المصري، مشيدًا بتنوع العناوين والإصدارات التي تعكس ثراء الثقافة المصرية وتراثها العريق.

تواصل وزارة الثقافة مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 12 من المنتدى الحضري ‏العالمي، الذي تستضيفه مصر، بمشاركة 174 دولة، حيث تشهد قلعة صلاح ‏الدين، مساء غدٍ الخميس 7 نوفمبر، حفلًا فنيًا كبيرًا، تنظمه الوزارة، بالتعاون ‏مع محافظة القاهرة، لضيوف المنتدى الحضري، يشارك فيه فرقتا "النيل" ‏و"بورسعيد" للفنون الشعبية، التابعتان للهيئة العامة لقصور الثقافة، وعرضًا ‏موسيقيًا وغنائيًا كبيرًا يتضمن فقرات لمركز "تنمية المواهب"، التابع لدار ‏الأوبرا المصرية‎.‎

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن تنظيم هذا المنتدى في مصر ‏يعكس مكانتها الإقليمية والدولية، ويؤكد التزامنا بتطبيق رؤية واضحة لتحقيق ‏تنمية حضرية ترتكز على إحياء التراث المعماري، وتحقيق التوازن ‏بين التوسع العمراني والمحافظة على البيئة، ونأمل أن يكون نقطة انطلاق نحو ‏تبني سياسات ومشاريع مستدامة تعزز من جودة حياة ‏المواطنين‎.‎

ينافس فيلم "دخل الربيع يضحك"، للمخرجة نهى عادل، في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في عرضه العالمي الأول، وهو الفيلم المصري الوحيد المشارك ضمن المسابقة.



في هذا السياق، تدور أحداث الفيلم، خلال فصل الربيع المعروف بطبيعته الخاصة، ويتناول أربع حكايات ما بين الأسرار والغضب والأحزان والدموع المخفية، وسط الضحكات الظاهرة، ولكن مع بداية ذبول الأزهار الزاهية، يأتي خريف غير متوقع ليختتم القصص.





أعربت الفنانة منةً شلبي عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في فيلم الهوي سلطان مؤكدة أنها استمتعت بالتجربة بشكل كبيرة ولكنها واجهت العديد من التحديات، مضيفة بأن لا يوجد تجربة خالية من التحديات.



وأضافت منة أنها تستهل الفترة المقبلة لعرض فيلمها الجديدة هيبتا 2، وذلك بعد نجاح الجزء الأول متمنية أن العمل ينال إعجاب الجمهور.

ووصل منذ قليل كل من، الفنان أحمد داوود والفنان أحمد خالد صالح إلي العرض الخاص لفيلم الهوي سلطان المقام حاليا داخل أحد السينمات في الفنادق الكبري.

تعاقدت الفنانة داليا البحيري على المشاركة في بطولة مسلسل “سيد الناس” أمام الفنان عمرو سعد، بعد عدة اعتذارات من النجمات على دور البطولة النسائية في المسلسل، حيث اعتذرت عن العمل الفنانة إيمان العاصي وغادة عادل ودرة، حتى استقر الأمر على داليا البحيري التي تعاقدت بشكل رسمي على العمل.



أبطال مسلسل سيد الناس

تدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إحدى القرى في صعيد مصر، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، وتقوم الفنانة داليا البحيري بدور البطولة النسائية أمام عمرو سعد، بعد اعتذار الفنانة غادة عادل وإيمان العاصي.

تحدث الفنان الكبير حمدي الوزير عن النجم الراحل نور الشريف، مؤكدا أنه يعتبر من أشد النجوم الراحلين المؤثرين في مسيرته الفنية.



وقال خلال ندوة وتوقيع كتاب «نور الشريف قراءة فى مشوار الأستاذ» المُقامة حاليا بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية: نور الشريف فنان بروح مرشد ومعلم وثقافته أبرز ما ميزه بين أبناء جيله.. وكان يؤكد أن الفنان بلا ثقافة يروح يبيع مخلل أو يعمل بمهن أخري غير الفن.

وتابع: كان النجم الراحل ذو ثقافة موسوعية وأرى أن جيل نور الشريف وأحمد زكي لو متواجدين الآن لكانوا انتحروا بالنظرا لما نعيشه حاليا... نور الشريف كان فنان حقيقي وداعم ومشجع وكان أوعى نجوم جيله ولم يكن ليستطيع العيش وسط الظروف الحالية

انطلق منذ قليل العرض الخاص لفيلم الهوي سلطان والذي يقوم ببطولته منة شلبي وأحمد داوود، داخل سينما أخر الفنادق الكبري



ووصل منذ قليل كل من الفنانة عرفة عبد الرسول والفنانة جيهان خليل، بالإضافة إلي حضور عزيز الشافعي وعمر عابد وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز

تمكن فيلم “آل شنب”، من احتلال المركز الأول بشباك التذاكر فى أول أسابيع عرضه بالسينمات المصرية.



وحقق فيلم “آل شنب”، ما يقرب من 2 مليون جنيه فى دور العرض السينمائية فى مصر هذا الأسبوع.

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

دارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 9 حول عدم قدرة سلمى على النوم بمنزل زوجها رشيد حتى لا تكسر “روتين” حياتها هي وابنتها وتعود إلى منزلها، بينما تكتشف كاميليا أن زميلها بمكتب والدها لم يكن هو السبب في معرفة والدها بافتتاحها لمكتب جديد.



وتستقبل سلمى بمكتبها فرح التي تغير كل ما سبق وقالته لليلى وسط ذهول سلمى، وبعد عودتها المنزل تجد كاميليا التي تمنحها هي وشقيقها المال اللازم نظير سكوتهما.