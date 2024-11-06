الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

تأجيل عرض فيلم السيرة الذاتية Michael

Michael، فيتو
Michael، فيتو

مايكل جاكسون، أعلن استديو لايونزجيت، تأجيل عرض فيلم السيرة الذاتية عن مايكل جاكسون "MICHAEL"،  للمخرج أنطوان فوكوا من 18 أبريل 2025 إلى 3 أكتوبر 2025.

وأوضح الاستديو أن سبب التأجيل عرض الفيلم، يرجع لرغبة الاستديو، في خروج الفيلم على أكمل وجه، لكي يليق بنجم البوب الراحل.

 

فيلم عن حياة مايكل جاكسون

أعلن استديو لايونزجيت، أن جعفر جاكسون (26 عامًا) نجل شقيق مغني البوب الراحل مايكل جاكسون سيجسد شخصية عمه في فيلم السيرة الذاتية الذي يحمل اسم "مايكل - Michael".

وأضاف ليونزجيت في بيان أن "مايكل" يضطلع بمهمة استكشاف "الرجل المعقد الذي أصبح ملك البوب" وأحد أشهر الشخصيات في هذا الكوكب، ويشارك في بطولته، كلا من جعفر جاكسون، وكولمان دومينغو، ونيا لونج، ولورا هاريير، وكات جراهام، ومايلز تيلر.

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