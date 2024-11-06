مسلسل وتر حساس الحلقة 9، أكرم يكتشف وجود سلمى في منزل رشيد

دارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 9 حول عدم قدرة سلمى على النوم بمنزل زوجها رشيد حتى لا تكسر “روتين” حياتها هي وابنتها وتعود إلى منزلها، بينما تكتشف كاميليا أن زميلها بمكتب والدها لم يكن هو السبب في معرفة والدها بافتتاحها لمكتب جديد.

وتستقبل سلمى بمكتبها فرح التي تغير كل ما سبق وقالته لليلى وسط ذهول سلمى، وبعد عودتها المنزل تجد كاميليا التي تمنحها هي وشقيقها المال اللازم نظير سكوتهما.

وتذهب سلمى إلى منزل وليد وتجد كاميليا تخرج منه وحينما تصعد للأعلى لا تجده، وحينما تذهب كاميلي إلى المكتب تقترح إحدى العاملات معها اقتراحا لإيجاد وليد خاصة أنه كان يعيش بمنزل إيجار.

ويواصل أكرم الضغط على سلمى للعودة لها ولكنها ترفضه رفضا قاطعا، وتواجه سلمى إحدى العاملات بالعيادة بوجود عينات من الأدوية بحوزتها، ومع الضغط عليها نجحت في تجنيدها ضد رغدة وتطلب منها أن تخبرها بكل خطواتها، وتقرر سلمى منح رغدة إدارة العيادة بدلا من شقيقتها ليلى.

تذهب ليلى إلى مازن لتصالحه وتقرر السهر معه في مكان السهر الخاص به، وتأتي رغدة وتشاركهما الليلة وترقص مع مازن بطلب من ليلى، بينما يشعر أكرم بالغضب حينما يعلم من ليلى أن سلمى ستسافر إلى دبي فيذهب ويوبخها فترد هي عليه بغضب شديد.

وتتلقى كاميليا اتصالًا يفيد بوجود مشاجرة بطلها ابنها يوسف، ويتم الكشف عن انفصال رشيد وكاميليا أثر بالسلب على الأبناء، وتضغط كاميليا على رشيد بهذه النقطة، ويعود إلى المنزل وهو حزين وتحاول سلمى مواساته، وبينما كانا يجلسان يأتي أكرم فجأة فتختبيء سلمى، وبينما كان يتحدث أكرم عن سلمى مع رشيد يوم هاتف سلمى بصوت عالي ويتوتر رشيد ويلمح أكرم خطيبته السابقة وهي تجلس مختبئة على السلم.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.