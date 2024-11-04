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ثقافة وفنون

قبل طرحه بالسينمات، كل ما تريد معرفته عن فيلم «الهوى سلطان»

الهوى سلطان, فيتو
الهوى سلطان, فيتو

أيام قليلة وينطلق العرض الخاص لفيلم الرومانسية الجديد المعنون بـ«الهوى سلطان»،  المقرر طرحه فى 6 نوفمبر الجاري بمصر و14 نوفمبر بمختلف دور العرض السينمائية.

 

 

قصة فيلم الهوى سلطان 

الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل  رومانسي كوميدي، وتتمحور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه 3 مرات من “قاعة الأوركيد” ثم لـ “سارة وعلى” حتى استقر على “الهوى سلطان”.

 

وتلعب منة شلبي شخصية جديدة تُدعى “سارة” وهي موظفة حكومية تعاني من عقدة الارتباط بسبب زواج والدها الذي يجسد دوره الفنان الكبير “عماد رشاد” من امرأة أخرى غير والدتها، ومع حملها تلك العقدة التي تشكلت بداخلها تجاه جميع الرجال تصادف مهندس يُدعى “على” الذي سيجسد دوره أحمد داوود، وهو ما  يغير مجري حياتها ورؤيتها للحياة ونظرياتها عن الحب والزواج.

 

  الفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، ومجموعة من ضيوف الشرف خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من تأليف وإخراج هبة يسري. 

ومن مفاجآت العمل المشاركة والظهور القوي للمطرب بهاء سلطان حيث ستظهر جميع أغنياته ضمن احداث الفيلم  كما سيقدم أغنية جديدة تحمل اسم "للهوي سلطان". 
 


 الأغنية من ألحان عزيز الشافعي، كلمات منة عدلي القيعي، وتوزيع نادر حمدي.
 

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أحمد خالد صالح الهوي سلطان ألحان عزيز الشافعي بهاء سلطان جيهان الشماشرجي سوسن بدر عماد رشاد فدوى عابد عزيز الشافعي منة عدلي القيعي منة شلبي نورين أبو سعدة نادر حمدي فيلم الهوى سلطان

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