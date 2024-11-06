الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

حاكم الشارقة يتفقد "جناح هيئة الكتاب" في "معرض الشارقة الدولي للكتاب"

حاكم الشارقة، فيتو
حاكم الشارقة، فيتو

تفقد الدكتور، سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، المشارك في الدورة الـ43 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وكان في استقباله، الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي أهداه، نسخة من المجموعة القصصية "القاهرة شوارع وحكايات"، وكتاب "مدرسة تحسين الخطوط العربية".

 

 

وأثنى حاكم الشارقة على الجناح المصري، مشيدًا بتنوع العناوين والإصدارات التي تعكس ثراء الثقافة المصرية وتراثها العريق.

 

تشارك وزارة الثقافة المصرية في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي انطلق اليوم، ويستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، بأكثر من 2300 عنوان متنوع من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة، وتشمل هذه المشاركة إصدارات بارزة مثل "موسوعة مصر القديمة"، والمجموعة الكاملة لعميد الأدب العربي طه حسين، بالإضافة إلى سلسلتي "ما" و"رؤية"، ومجموعة متنوعة من الإصدارات في الأدب والتاريخ والفنون، منها: "المرأة المصرية والنضال الوطني"، "التراث المصري"، "العقاد الذي لا يعرفه الكثيرون"، "الحسن بن الهيثم"، و"كنوز دار الكتب المصرية".

 

وتضم أيضًا إصدارات متميزة مثل: "سيكولوجيا الإرهاب"، "عالم مرتضى الزبيدي"، "الدوي الإعلامي"، "العقل المنظم"، "المغول والعالم الإسلامي"، "لماذا تحتاج النظم الديمقراطية إلى العلم"، "حول العدالة على كوكبنا"، و"عصر البراءة".

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أفضل ١٠٠ فلم كوميدي التراث المصرى إصدارات وزارة الثقافة أحمد بهي الدين الهيئة المصرية العامة للكتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة القومي للترجمة عضو المجلس الأعلى سلطان بن محمد القاسمي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الهيئة المصرية العامة

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