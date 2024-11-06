الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

حمدي الوزير: "جيل أحمد زكى ونور الشريف لو شافوا نجوم الفن الآن كانوا انتحروا"

حمدي الوزير
حمدي الوزير

تحدث الفنان الكبير حمدي الوزير عن  النجم الراحل  نور الشريف، مؤكدا أنه يعتبر من أشد النجوم الراحلين المؤثرين في مسيرته الفنية.

 

وقال خلال ندوة وتوقيع كتاب «نور الشريف قراءة فى مشوار الأستاذ» المُقامة حاليا بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية: نور الشريف فنان بروح مرشد ومعلم وثقافته أبرز ما ميزه بين أبناء جيله.. وكان يؤكد أن الفنان بلا ثقافة يروح يبيع مخلل أو يعمل بمهن أخري غير الفن.

وتابع: كان النجم الراحل ذو ثقافة موسوعية  وأرى أن جيل نور الشريف وأحمد زكي لو متواجدين الآن لكانوا انتحروا بالنظرا لما نعيشه حاليا... نور الشريف كان فنان حقيقي وداعم ومشجع وكان أوعى نجوم جيله ولم يكن ليستطيع العيش وسط الظروف الحالية

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