الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إيرادات "آل شنب" تقترب من 2 مليون جنيه فى أول أسبوع عرض بمصر

آل شنب، فيتو
آل شنب، فيتو

تمكن فيلم “آل شنب”، من احتلال المركز الأول بشباك التذاكر فى أول أسابيع عرضه بالسينمات المصرية.

وحقق فيلم “آل شنب”، ما يقرب من 2 مليون جنيه فى دور العرض السينمائية فى مصر هذا الأسبوع.

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

 

ويضم فريق عمل فيلم  آل شنب مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف  شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

أحداث فيلم آل شنب تدور حول معانا ليلى من تحكم والدتها في حياتها، ثم يتوفى أحد أفراد العائلة فتسافر برفقة والدتها إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء، ثم تحدث العديد من المفارقات الكوميدية أثناء وجود العائلة الكبيرة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أحمد عبدالله احمد رؤوف أحمد عصام أبو سعدة العرض السينمائي السينمائية السينمائي الاسكندرية أفراد العائلة

مواد متعلقة

تأجيل عرض فيلم السيرة الذاتية Michael

قبل طرحه بالسينمات، كل ما تريد معرفته عن فيلم «الهوى سلطان»

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف مصير الدولار بعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد

الحكومة: لن يتم فرض أعباء جديدة على المواطنين بسبب صندوق النقد

اعرف بكام، تباين أسعار لحوم الكندوز في الأسواق اليوم الأربعاء 6/11/2024

أعلى المسلسلات الأجنبية تقييمًا في 2024 (فيديوجراف)

طلب عاجل من حازم إمام بعد تسريب محادثات الفار في مباراة الزمالك والبنك

ظهر فجأة في الشوارع، الإمساك بحيوان غريب أصاب 10 أشخاص ببني سويف

من الطفولة إلى رئاسة أمريكا، 10 صور ترصد محطات مهمة في حياة ترامب رجل الفرص

ميرور تكشف حكاية المنزل الأكثر إثارة للجدل في العالم

منوعات

المزيد

سيدة تركية تتصدى بشجاعة لـ لصتين حاولتا سرقة منزلها (فيديو)

وفاة متسلق بعد سقوطه بطريقة مرعبة من إحدى قمم الهملايا

كانت مصدر سخرية، كيت ميدلتون تكشف أول تحدي لها في العائلة المالكة

أول توابع فوز ترامب، مشهور أمريكي يخسر 34 مليون جنيه مراهنات على هاريس

المزيد

خدمات

المزيد

بكام هتشتري كيلو السكر النهاردة؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أعلى المسلسلات الأجنبية تقييمًا في 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (2 – 3)

خالد الجندي يكشف أسباب الإلحاد بين الشباب (فيديو)

هل جزاء المحسنين في الآخرة فقط؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads