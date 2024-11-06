أخبار الرياضة اليوم: قائمة الأهلي لمواجهة زد.. حقيقة اقتراب مدرب الزمالك من الاتفاق السعودي.. واجتماع طارئ في اتحاد الكرة لإقالة لجنة الحكام

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في فيتو لعل أبرزها:

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي من المقرر أن تخوض لقاء زد غدا في ثاني مباريات الفريق في بطولة الدوري.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - يوسف أيمن -أكرم توفيق- رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور- عمر الساعي.

خط الهجوم:حسين الشحات - رضا سليم طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - وسام أبوعلي - محمود كهربا.

كشف مصدر داخل نادي الاتفاق السعودي عن حقيقة الأنباء التي ترددت عن دخول جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك ضمن المرشحين لتولي تدريب الفريق.

وقال المصدر: جوميز ليس في حساباتنا لتولي تدريب الفريق السعودي وكل ما يتردد عن التفاوض مع المدرب غير صحيح.

شهدت الساعات الماضية حالة من الارتباك داخل اتحاد الكرة، بعد قيام الحكم محمد عادل اليوم الأربعاء بتقديم بلاغ إلى النائب العام، بعد تسريب مكالمة مفبركة له مع زميله محمد سلامة حكم الفار في مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الافتتاحية بالدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة لفيتو، أن حالة من القلق الشديد سيطرت على مسئولي اتحاد الكرة، بعدما علموا أن محمد عادل اتهم شركة الفار المسئولة عن تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري، كما اتهم في البلاغ شخصين وقناة فضائية شهيرة.

وعلمت فيتو أن مجلس إدارة اتحاد الكرة قرر عقد اجتماعا طارئا غدا الخميس، لبحث التطورات الأخيرة بشأن أزمة تسريب مكالمة الحكم محمد عادل مع زميله الحكم محمد سلامة.

وبات من المؤكد أن يتخذ مجلس إدارة اتحاد الكرة قرارا غدا بإقالة لجنة الحكام الحالية بقيادة محمد فاروق وتعيين لجنة مؤقتة تدير لجنة الحكام حتى نهاية ولاية المجلس الحالي في شهر ديسمبر المقبل

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن اندهاشه الشديد بعدما علم بتسريب المكالمة التي دارت بين محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي وزميله في غرفة الفار محمد سلامة.

وشدد حازم إمام على ضرورة محاسبة كل من تسبب في أزمة تسريب محادثات غرفة الفار لطاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

حازم إمام يطالب بمحاسبة المتسببين في أزمة محادثات غرفة الفار في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

كشفت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية عن حصد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية للرابطة عبر فيسبوك هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا وكتبت: "بتصويت الجماهير حسين الشحات صاحب أفضل هدف في الجولة الأولى".

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، وخلال الجلسة ناقش المجلس المقترحات المقدمة من السادة أعضاء الجمعية العمومية، والتي تم تقديمها خلال المدة القانونية طبقًا للائحة النظام الأساسي، تمهيدًا لعرضها على جدول أعمال الجمعية العمومية المقرر انعقادها يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر المقبل.

كذلك استعرض المجلس كافة الترتيبات اللوجستية الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية، وتوفير كافة التسهيلات للأعضاء، حتى تخرج بالصورة التي تليق بالنادي الأهلي وبمكانة أعضاء الجمعية العمومية.

كما اعتمد المجلس خلال الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2023/2024، وكذلك تقرير الميزانية عن نفس العام المالي، ومشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2024/2025.

واعتمد المجلس أسماء المرشحين على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وهم محمود فهمي، الذي أصبح المرشح الوحيد لهذا المنصب، بعد تنازل الدكتور أحمد سعيد محمد أبو النصر، ولم يبد المجلس أي ملاحظات على المرشحين.

أجريت اليوم الأربعاء، قرعة بطولة كأس العالم للأندية لـ الكرة الطائرة، بمشاركة النادي الأهلي بطل أفريقيا، حيث من المقرر أن تنطلق البطولة في الفترة بين 10 ديسمبر المقبل، في البرازيل بمشاركة 8 أندية.

وأسفرت القرعة، عن وقوع فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، في المجموعة الأولى والتي تضم أندية الأهلي، رايا كلوب البرازيلي، فولاد سيرچان الإيراني، سيڤينتونا الإيطالي، فيما تضم المجموعة الثانية كلًا من: تورينتو الإيطالي وكروزيرو البرازيلي وكيوداد الأرجنتيني وشهداب يازد الإيراني.

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، موعد قرعة الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس مصر لموسم 2024 - 2025.

وتجرى قرعة الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس مصر يوم الأحد المقبل 11 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

وأرسلت اللجنة خطابات إلى أندية القسم الثاني “المجموعة الثانية” وأندية القسمين الثالث والرابع خطابات رسمية تدعوها لإرسال مندوب عن كل منهما لحضور مراسم القرعة.

أعد مسئولو بايرن ميونخ الألماني، قائمة قصيرة تضم 4 لاعبين على رأسهم عمر مرموش من أجل ضم أحدهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق البافاري.

وكشفت صحيفة “بيلد” الألمانية أن بايرن ميونخ أعد قائمة من 4 مهاجمين لبحث إمكانية التفاوض معهم ومعرفة موقفهم من الانضمام إلى الفريق، لمساعدة هاري كين الذي يقود خط هجوم الفريق البافاري وسجل 17 هدفًا في 14 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين، المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت والمتألق مع الفريق هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفًا في 14 مباراة هذا العام مع فرانكفورت، ويأتي في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الألماني بـ10 أهداف خلف كين المتصدر بفارق هدف.

حسم حازم حسني، مقعد رئيس الاتحاد المصري للرماية للدورة الرابعة على التوالي، في الانتخابات التي أجريت اليوم الأربعاء بحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية.

وحافظ حسني، على مقعد رئيس الاتحاد بعدما نال 10 أصوات من الأندية الأعضاء في الاتحاد المصري للرماية، مقابل 9 أصوات لمنافسه مصطفى حمدي.

وفاز بمقاعد العضوية كلًّا من: “خالد ابراهيم، السيد محمد، محمد أسامة، إسلام محمد كمال، إسلام علي، محمود سيف، مصطفى عاطف".

أفادت تقارير عالمية بنية نادي الهلال السعودي في فسخ عقد البرازيلي نيمار، وذلك بسبب كثرة الإصابات الذي يتعرض لها اللاعب.

وكشفت شبكة UOLEsporte البرازيلية أن الهلال السعودي يدرس إمكانية إنهاء عقد نيمار ورحيله عن النادي في يناير المقبل.

وعاد نيمار قبل أسابيع قليلة للمشاركة من جديد مع الهلال بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وتعرض نيمار للإصابة خلال مباراة استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا، وكانت إصابته في عضلة الفخذ الأمامية.