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رياضة

جلسة بين الزمالك وسيف الجزيري الأسبوع المقبل لتجديد عقده موسمين

سيف الجزيري, فيتو
سيف الجزيري, فيتو

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع سيف الجزيري الأسبوع المقبل من أجل توقيع عقود تجديد تعاقده بشكل رسمي لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالي.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على عودة سيف الجزيري لقيادة خط هجوم الزمالك أمام سموحة.

وغاب اللاعب عن التشكيل الأساسي للفريق أمام البنك الأهلي، ولعب عمر فرج بدلا منه قبل أن يستقر جوميز على إعادة اللاعب لقيادة الهجوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

 تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

 

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثاني بنفس النقاط.

وحقق  فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

 

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