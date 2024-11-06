الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعرف على تشكيل مجلس إدارة اتحاد الرماية بعد إجراء الانتخابات

حازم حسني،فيتو
حازم حسني،فيتو

اتحاد الرماية، حسم حازم حسني، مقعد رئيس الاتحاد المصري للرماية للدورة الرابعة على التوالي، في الانتخابات التي أجريت اليوم الأربعاء بحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية.


وحافظ حسني، على مقعد رئيس الاتحاد بعدما نال 10 أصوات من الأندية الأعضاء في الاتحاد المصري للرماية، مقابل 9 أصوات لمنافسه مصطفى حمدي.


وفاز بمقاعد العضوية كلًّا من: “خالد ابراهيم، السيد محمد، محمد أسامة، إسلام محمد كمال، إسلام علي، محمود سيف، مصطفى عاطف".

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد الرماية بعد اختيار الجمعية العمومية من، رئيس و7 أعضاء.

شهد الاجتماع الجمعية العمومية حضور 19 نادي وجاءت الأندية الحاضرة كالتالي: اتحاد الشرطة الرياضي، نادي القناة للرباط والأنوار، القناة الرياضي، المؤسسة الرياضية العسكرية، حدائق الأهرام، راية، الصيد المصري بالدقي، صيد المحلة، مدينة نصر الرياضي، منتزة بدر، طلائع الجيش، الداخلية، الشمس الرياضي، هواة الصيد، الصيد بوادي النطرون، يخت الجيزة، المعادي الرياضي، الصيد المصري بالإسكندرية، والشبان المسلمين.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كل من المستشار محمد الأسيوطي رئيس الشئون القانونية باللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بجانب الدكتور محمد سالم وأستاذ أحمد عبد العليم، والمستشار أحمد سعد المشرف القضائي على الجمعية العمومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اتحاد الرماية حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية مجلس ادارة اتحاد الرماية محمد كمال محمد سالم

مواد متعلقة

رسميا، حازم حسني رئيسا لاتحاد الرماية

حسن حمدي يظهر في انتخابات اتحاد الرماية على مقعد الرئاسة

الموعد والمرشحين، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الرماية

اليوم، صراع ساخن في انتخابات اتحاد الرماية

رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء يهنئ ياسر إدريس بقيادته الناجحة لـ السباحة المصرية

الشباب والرياضة تحيل مخالفات جديدة بـ نادي النصر للنيابة

هادي فهمي يعتزم خوض انتخابات اتحاد كرة اليد

حصاد 4 أيام من فتح الترشح في انتخابات اتحاد كرة اليد

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

جالا فهمى، حياة مثيرة لفنانة متحررة ونهاية مأساوية، وهذا عدد زيجاتها بينهم موسيقار شهير

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

أسماء جلال تحذف حساباتها الرقمية من السوشيال ميديا..ما القصة؟

حقيقة هروب معلمين بالقفز من أعلى سور مدرسة (فيديو وصور)

الاستثمار تصدر قرارًا جديدًا بشأن إنتاج وتصدير البطاطس للخارج

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بغرب الأقصر

الإمارات تعزي مصر في ضحايا سقوط طائرة هليكوبتر

منوعات

المزيد

كانت مصدر سخرية، كيت ميدلتون تكشف أول تحدي لها في العائلة المالكة

أول توابع فوز ترامب، مشهور أمريكي يخسر 34 مليون جنيه مراهنات على هاريس

سر قبعة ترامب الحمراء ودورها في جذب المؤيدين

وسط حالة من الصدمة والبكاء، أنصار هاريس يغادرون ساحة جامعة هوارد

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم بالسوق المحلية

إحالة سائق توك توك للجنايات بتهمة التعدي على قائد أتوبيس بحدائق القبة

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

أسباب تغيير زيت ناقل الحركة بعد 200 ألف كيلومتر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (1 – 4)

معنى ران، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة المطففين

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads