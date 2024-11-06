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رياضة

تعرف على مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية لـ الكرة الطائرة

فريق الكرة الطائرة
فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي

أجريت اليوم الأربعاء، قرعة بطولة كأس العالم للأندية لـ الكرة الطائرة، بمشاركة النادي الأهلي بطل أفريقيا، حيث من المقرر أن تنطلق البطولة في الفترة بين 10 ديسمبر المقبل، في البرازيل بمشاركة 8 أندية.

وأسفرت القرعة، عن وقوع فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، في المجموعة الأولى والتي تضم أندية الأهلي، رايا كلوب البرازيلي، فولاد سيرچان الإيراني، سيڤينتونا الإيطالي، فيما تضم المجموعة الثانية كلًا من: تورينتو الإيطالي وكروزيرو البرازيلي وكيوداد الأرجنتيني وشهداب يازد الإيراني.

الأهلي يفوز على إسكندرية للبترول في بطولة الدوري لـ الكرة لطائرة

وفاز الفريق الأول لـ الكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على فريق إسكندرية للبترول بنتيجة 3-0، في أولى مبارياته ببطولة الدوري.

‏‎وشهد الشوط الأول سيطرة تامة من جانب الأهلي، حيث تقدم بنتيجة 25-8، ليواصل الأداء المميز في الشوط الثاني ويقدم عرضًا قويًّا ويحصد الشوط بنتيجة 25-10.

وحسم رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-18، ليحقق الفريق بداية قوية في مشوار الدفاع عن لقب الدوري.

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