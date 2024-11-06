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رياضة

الهلال يدرس فسخ التعاقد مع نيمار لهذا السبب

نيمار،فيتو
نيمار،فيتو

أفادت تقارير عالمية بنية نادي الهلال السعودي في  فسخ  عقد البرازيلي نيمار، وذلك بسبب كثرة الإصابات الذي يتعرض لها اللاعب.


وكشفت شبكة UOLEsporte البرازيلية أن الهلال السعودي يدرس إمكانية إنهاء عقد نيمار ورحيله عن النادي في يناير المقبل.


وعاد نيمار قبل أسابيع قليلة للمشاركة من جديد مع الهلال بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وتعرض نيمار للإصابة خلال مباراة استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا، وكانت إصابته في عضلة الفخذ الأمامية.

ومن المنتظر أن يغيب نيمار عن الملاعب لمدة 3 أسابيع بسبب هذه الإصابة.

 

وحقق الهلال السعودي فوزًا سهلًا على الاستقلال بثلاثية نظيفة على ملعب المملكة أرينا في الجولة الرابعة من الدور الأول بالبطولة القارية.

أرقام نيمار في مباراة الهلال السعودي واستقلال طهران 

وبدأ نيمار المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل بديلًا عند الدقيقة 58 على حساب عبد الله الحمدان، لكن النجم البرازيلي خرج متأثرًا بإصابة جديدة في الدقيقة 87 ليدخل بدلًا منه محمد القحطاني.

 

وجاءت الإصابة في ثاني مباراة يلعبها نيمار بعد عودته من إصابة الرباط الصليبي، التي تعرض لها في أكتوبر 2023، وأبعدته لمدة 369 يومًا.

ولعب نيمار 29 دقيقة، لم يترك خلالها أي بصمة هجومية، إذ لم يسجل أو يصنع أو حتى يسدد في إطار المرمى.

واكتفى نجم السامبا بتسديدة وحيدة أبعدها الدفاع قبل أن تشكل خطورة على المرمى، ولمس نيمار الكرة 34 مرة، وفقدها 9 مرات خلال 29 دقيقة، بمعدل مرة كل 3 دقائق تقريبًا، حسب إحصائيات شبكة "سوفا سكور" المتخصصة.

 

وحاول نيمار مراوغة لاعبي الاستقلال 4 مرات، لكنه نجح مرتين فقط، ودخل في مواجهات ثنائية أرضية 7 مرات، كسب 3 منها، فيما تفوق في الالتحام الهوائي الوحيد.

وعلى مستوى التمريرات، لعب 18 تمريرة صحيحة من أصل 22، بنسبة دقة بلغت 82%.

 

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