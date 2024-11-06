لتدعيم هجوم البافاري، عمر مرموش يتصدر قائمة صفقات بايرن ميونخ

أعد مسئولو بايرن ميونخ الألماني، قائمة قصيرة تضم 4 لاعبين على رأسهم عمر مرموش من أجل ضم أحدهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق البافاري.

وكشفت صحيفة “بيلد” الألمانية أن بايرن ميونخ أعد قائمة من 4 مهاجمين لبحث إمكانية التفاوض معهم ومعرفة موقفهم من الانضمام إلى الفريق، لمساعدة هاري كين الذي يقود خط هجوم الفريق البافاري وسجل 17 هدفًا في 14 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين، المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت والمتألق مع الفريق هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفًا في 14 مباراة هذا العام مع فرانكفورت، ويأتي في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الألماني بـ10 أهداف خلف كين المتصدر بفارق هدف.

هناك أيضًا نجم سبورتنج لشبونة، فيكتور جيوكيريس، الذي سجل ثلاثية ضد مانشستر سيتي في الفوز بنتيجة 4-1 بدوري أبطال أوروبا، بجانب بنجامين سيسكو من لايبزيج، والذي ورد أنه أيضًا موضع اهتمام من مانشستر يونايتد يونايتد، بالإضافة إلى زميل سيسكو في الفريق، لويس أوبيندا.

أسطورة بايرن ميونخ يحدد شرطا لنجاح عمر مرموش حال انتقاله إلى البافاري

وتحدث الألماني الدولي السابق، لوثر ماتيوس أسطورة نادي بايرن ميونخ، على إمكانية انتقال الدولي المصري عمر مرموش مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت إلى صفوف النادي البافاري، في سوق الانتقالات الصيفية.

واقترن اسم النجم المصري عمر مرموش بالانتقال إلى بطل ألمانيا في الانتقالات، من أجل تدعيم هجوم الفريق بعد تألقه مع فريق النسور في النصف الأول من الموسم الجاري 2024-25.

ماتيوس يكشف شرط نجاح عمر مرموش مع بايرن ميونخ

وقال ماتيوس الذي لعب في بايرن لمدة 12 عامًا على مرحلتين في تصريحات نقلتها شبكة "footboom" العالمية: "إذا كنت في مكان عمر مرموش فسأشعر بالفخر إذا قدّم بايرن ميونخ لي عرضًا من أجل الانضمام إلى الفريق".

وأضاف: "ولكن بصراحة سأسأل نفسي أيضًا، أين سألعب؟ لن يكون كين على مقاعد البدلاء، ولن يترك سيرجي جنابري، مايكل أوليز، ليروى ساني وكينجسلي كومان أماكنهم بسهولة".

وزاد النجم الألماني السابق الذي اعتزل كرة القدم في 2001 بعمر 40 عامًا بقميص نيويورك ريد بولز الأمريكي: "سيتعين على بايرن ميونخ بيع بعض اللاعبين مع انتهاء عقود آخرين مثل ليروى ساني، ولكن ماذا تفعل مع ماتياس تيل".

وختم البالغ من العمر 63 عامًا: "ولكن إذا قرروا بيع كومان أو غنابري، فبصراحة سيكون ضم عمر مرموش مثيرًا للاهتمام إلى بايرن ميونخ".

فرانكفورت يحدد سعر عمر مرموش

وسبق وحدد نادي فرانكفورت مبلغ 60 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع مرموش، والذي ترغب عدة أندية أوروبية أخرى في التعاقد معه أيضًا من نادي النسور.