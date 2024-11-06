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رياضة

طلب عاجل من حازم إمام بعد تسريب محادثات الفار في مباراة الزمالك والبنك

حازم إمام عضو اتحاد
حازم إمام عضو اتحاد الكرة، فيتو

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن اندهاشه الشديد بعدما علم بتسريب المكالمة التي دارت بين محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي وزميله في غرفة الفار محمد سلامة.

وشدد حازم إمام على ضرورة محاسبة كل من تسبب في أزمة تسريب محادثات غرفة الفار لطاقم حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي .

حازم إمام يطالب بمحاسبة المتسببين في أزمة محادثات غرفة الفار في مباراة الزمالك والبنك الأهلي 

احتساب ثلاث ركلات جزاء 

وكان الزمالك حقق فوزا مثيرا على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهدت المباراة جدلًا واسعًا، بعد القرارات المثيرة التي اتخذها محمد عادل والتي شهدت احتسابه لـ 3 ركلات جزاء.

أول مرة يتم تسريب مكالمة بين حكام مباراة

وأكد حازم إمام في تصريحات قال حازم إمام خلال تصريحات إذاعية: "أول مرة أشوف تسريب مكالمة بين الحكام.. كلاتنبرج كان يخرج المحادثات بشكل دوري من قبل ولكن لأول مرة يحدث هذا التسريب وهو غير مألوف ليشاهدها الجميع بالصوت والصورة".

الحكم محمد عادل، فيتو
الحكم محمد عادل، فيتو

يجب محاسبة لجنة الحكام

تابع: "يجب محاسبة لجنة الحكام لأن الأمر يمس الأمانة خاصة أن هذا حدث بواسطة شخص داخل لجنة الحكام، والتي من المفترض أن تتمتع بالأمانة والعدالة".

وواصل: "ما يحدث بعد أي مباراة هو أن الحكم يقوم بتسليم تقريره وكذلك مسئول الفار ثاني يوم المباراة، إلى لجنة الحكام، ثم يتم سماع الحوار ومناقشة الحكام في بعض الحالات".

استكمل حازم إمام: "لا أحد يعرف هوية الشخص المسئول عن تسريب محادثات غرفة الفيديو حتى الآن، ولكن سيتم فتح تحقيق حول هذه الواقعة".

شطب المسئول عن تسريب مكالمة الحكام

أردف: "يجب شطب الشخص المسئول عن هذا التسريب في حال التعرف على هويته، وأن يتم منعه من أي منصب يتعلق بالرياضة وبكرة القدم المصرية، حتى لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى في المستقبل".

أكمل حازم امام: "هذه التسريبات تمثل ضغوط على الحكام وسيكون هناك شعور لديهم بعدم الحرية أو الاستقلالية في عملهم، بالإضافة لشعورهم بالعمل مع أشخاص لا يتمتعون بالأمانة خلال تأدية مهام وظيفتهم".

اختتم: "تسريب هذا الفيديو سيزيد من الشكوك حول التحكيم المصري، وسيكون له تأثير سلبي وكارثي على منظومة التحكيم".

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