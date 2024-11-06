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رياضة

حقيقة اقتراب جوزيه جوميز من تدريب الاتفاق السعودي

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

كشف مصدر داخل نادي الاتفاق السعودي عن حقيقة الأنباء التي ترددت عن دخول جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك ضمن المرشحين لتولي تدريب الفريق.

وقال المصدر: جوميز ليس في حساباتنا لتولي تدريب الفريق السعودي وكل ما يتردد عن التفاوض مع المدرب غير صحيح.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

 تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

 

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثاني بنفس النقاط.

وحقق  فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

 

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