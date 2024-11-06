الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة زد في الدوري الممتاز (صور)

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق زد في الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، لشرح بعض التفاصيل الفنية في التحضير لمباراة الغد.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية المران، استمر لمدة ٣٠ دقيقة، قبل أن ينخرط اللاعبون في أداء التدريبات الفنية.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف في تدريبات بدنية وفنية منفردة.

واختتم المدير الفني مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق زد في الثامنة من مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا

الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووسام أبو علي

وكان النادي الأهلي افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام.‏

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي



ويواجه فريق الأهلي نظيره زد إف سي فى الثامنة مساء غدا الخميس باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد إف سي



وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وزد إف سي في الجولة الثانية للدوري المصري.