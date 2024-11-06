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سر قبعة ترامب الحمراء ودورها في جذب المؤيدين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

مع اقتراب دونالد ترامب من حسم الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، اتجهت الأنظار نحو القبعة الحمراء التي يرتديها ترامب، والتي يعتبرها البعض أنها أداة استخدمها لجذب المزيد من المؤيدين.

ترامب يستخدم القبعة الحمراء كأداة لاستمالة الناخبين 

ويرى البعض أن ترامب استخدم القبعة الحمراء كأداة لاستمالة الناخبين الأمريكيين، وهناك من وصفها  بأنها لا تعدو كونها أحد المنتجات التي استُثمرت لتكون مصدر تمويل للحملة الانتخابية، للمرشح الجمهوري المحكوم بعقليته الاستثمارية.

لكن يبدو أن ترامب قد فاق كل التوقعات، بأن وظّف "رمزه الأحمر" ماديًّا ومعنويًّا، في خدمة حملته الانتخابية بكل المقاييس.

فما سر القبعة التي أصبحت رمزًا مميزًا لحملة المرشح الجمهوري؟

تعود هذه القبعة إلى عام 2016، حيث ارتداها ترامب في تجمعاته الانتخابية، لتصبح واحدة من أكثر الإكسسوارات السياسية شهرة في التاريخ الأمريكي الحديث. 

وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، يعتبر البعض أن اختيار اللون الأحمر كان "استراتيجيًّا"، حيث يُعتبر لونًا قويًّا وبارزًا في الثقافة الأمريكية.

وتُعدّ هذه القبعة بمثابة إعلان واضح للهوية السياسية لترامب، والتي محورها الوطنيّة والعودة إلى العظمة الأمريكية، وقد أُدرجت كرمز للمعارضة ضد ما اعتُبر سياسات "التغيير الكبير" التي فرضتها إدارة أوباما.

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ترامب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة القبعة الحمراء

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