حملة مكثفة تغلق 27 محلا شهيرا في الحصري

شنت إدارة رئاسة الأحياء بالتعاون مع شرطة التعمير وإدارة تراخيص التشغيل حملة مكثفة، استهدفت المحال بمحيط منطقة الحصري وأبراج الأمريكية؛ بهدف تنظيم الأنشطة التجارية وخلق بيئة تجارية منظمة وآمنة تحافظ على حقوق السكان.



أسفرت الحملة التي تم شنها اليوم، عن تنفيذ ٢٧ قرار غلق وتشميع وقطع مرافق عدد من المحال التي تزاول أنشطتها التجارية دون الحصول على رخص التشغيل، ورفع عدادات استهلاك المرافق عن المكان المخالف بمعرفة الجهات المختصة والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة لحين إعادة الشئ لأصله.



كما أسفرت الحملة أيضا عن رفع وتنفيذ عدد ٣٠ حالة إشغال وتعدي على ممرات المشاه والطرق من قِبَل الباعة الجائلين والتي تسبب بدورها ازدحاما وتعيق حركة السير.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ