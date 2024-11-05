الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملة مكثفة تغلق 27 محلا شهيرا في الحصري

حملة مكثفة تغلق 27
حملة مكثفة تغلق 27 محلا شهيرا في الحصري

شنت إدارة رئاسة الأحياء بالتعاون مع شرطة التعمير وإدارة تراخيص التشغيل حملة مكثفة، استهدفت المحال بمحيط منطقة الحصري وأبراج الأمريكية؛ بهدف تنظيم الأنشطة التجارية وخلق بيئة تجارية منظمة وآمنة تحافظ على حقوق السكان.


أسفرت الحملة التي تم شنها اليوم، عن تنفيذ ٢٧ قرار غلق وتشميع وقطع مرافق عدد من المحال التي تزاول أنشطتها التجارية دون الحصول على رخص التشغيل، ورفع عدادات استهلاك المرافق عن المكان المخالف بمعرفة الجهات المختصة والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة لحين إعادة الشئ لأصله.


كما أسفرت الحملة أيضا عن رفع وتنفيذ عدد ٣٠ حالة إشغال وتعدي على ممرات المشاه والطرق من قِبَل الباعة الجائلين والتي تسبب بدورها ازدحاما وتعيق حركة السير.  
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الباعه الجائلين شرطة التعمير منطقة الحصري وأبراج الأمريكية

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الساحلى

تحرير 1390 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة خلال 24 ساعة

السيطرة على حريق التهم 3 طوابق بمعرض أثاث في دمياط

التحقيق مع المتهمين بسرقة شقة مؤرخ للأسرة الملكية، المسروقات تقدر بملايين الجنيهات

القبض على المتهمين بسرقة مقتنيات ثمينة من شقة بالعجوزة

الداخلية تنظم الملتقى الأول للمواطنة الرقمية

الداخلية تعقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر المواد المخدرة

ماكينات الرى والدراجات النارية أبرزها، سقوط 19 لصًا لارتكاب جرائم سرقات

الأكثر قراءة

زيادات جديدة في أسعار السجائر

إيقاف لاعب الأهلي شهرا بعد أزمة المفاوضات مع الزمالك

كارثة جديدة بسد النهضة، الماء الحمضي يذيب أحجاره الجيرية والزلازل تهدده بالانهيار

هل حدثت هزة أرضية في مصر اليوم؟، البحوث الفلكية يوضح

أول قرية أمريكية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية (فيديو)

ترامب وزوجته يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

إصابة الملكة كاميلا بعدوى في الصدر

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

منوعات

المزيد

إصابة الملكة كاميلا بعدوى في الصدر

أنثى فرس نهر تايلاندية تتوقع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

بطاقات الاقتراع الغيابي.. حيلة مثيرة لرواد ناسا للتصويت في الانتخابات من المحطة الفضائية

إطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من مفتي الجمهورية خلال القمة العالمية لرؤساء الأديان بأذربيجان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بالنجاح وسماع أخبار سارة

تعرف على كيفية التقرب إلى الله وتحصين النفس

تفسير حلم السعال في المنام وعلاقته بضيق الحال وخصومة مع المقربين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads