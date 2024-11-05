الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

فلوريدا تخطف أجواء التصويت من 7 ولايات متأرجحة

ترامب وهاريس
ترامب وهاريس

دخلت ولايات أخرى على الخط، رغم أن الولايات المتأرجحة السبع، ذات مساحة كبيرة في تحديد وجهة الانتخابات الرئاسية بين المرشح الجمهوري والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، إلا أنه في الساعات الأخيرة ومع انطلاق التصويت العام.

 

الولايات المتأرجحة السبع 

وحملت هذه الولايات تغيرا في التصويت، مصحوبا بنوع من التوتر، بين أنصار الجمهوري والديمقراطي.

ومن أبرز الولايات التي أضافت توترا ومنافسة خلال التصويت، بجانب ما يحدث في الولايات المتأرجحة، ولاية "فلوريدا" التي تضم مقر "ترامب" في "بالم بيتش"، حيث مكان الترقب من جانب المرشح الجمهوري، وشكل التصويت ونتائج الفرز.

و"فلوريدا" الجمهورية التي يعمل الديمقراطيون على تغيير الأمر فيها، باتت خلال التصويت ذات أجواء ملتهبة، نظرا لرغبة أنصار هاريس في أن تكون بمثابة "الطعنة" لـ "ترامب"، لا سيما أنها صاحبة 30 مقعدا بالمجمع الانتخابي.

وهذا ما جعل "الديمقراطيين" يراهنون قبل التصويت وخلاله، عبر عمليات دعاية ومؤتمرات وحفلات مستمرة، بهدف تغيير المعادلة في فلوريدا، على الرغم من أنها ولاية غير متأرجحة.

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