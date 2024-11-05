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خارج الحدود

الانتخابات الأمريكية 2024 أصعب انتخابات يخوضها المرشح الجمهوري، مستشارا ترامب يكشفان الشرط الوحيد لإعلان فوزه

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال مستشاران لـ دونالد ترامب، المرشح الجمهوري فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024: إن السباق الرئاسي متقارب، وترامب سيفوز إذا أدلى مؤيدون بأصواتهم بكثافة.

مراهنًا في ذلك على سخط الأمريكيين 

وبحسب سي إن إن، من المعتقد أن هذه الانتخابات هي أصعب انتخابات يخوضها المرشح الجمهوري.
ويحاول ترامب العودة مجددًا للبيت الأبيض، مراهنًا في ذلك على سخط الأمريكيين من إخفاقات إدارة الرئيس جو بايدن في العديد من ملفات الداخل، وكذلك تراجع ما أسماه ترامب بـ"النفوذ الأمريكي" على الصعيد الدولي.

وخلال حملته الانتخابية تعرض المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال أولاهما في 13 يوليو، حيث كان فى تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، وأصيب حينها ترامب بطلق ناري خلف إصابة طفيفة في أذنه، إلا أن صور الحادث دخلت التاريخ مع رفعه قبضته وهو مصاب، هاتفًا: قاتلوا.

محاولة الاغتيال الأولى لترامب 

وارتفعت شعبية ترامب بشكل ملحوظ بعد محاولة الاغتيال الأولى، وتم اختياره رسميًا بعد أيام قليلة مرشحًا للحزب الجمهوري خلال المؤتمر العام للحزب.

وفى منتصف سبتمبر الماضي، شهدت فلوريدا ثاني محاولات اغتياله قرب ملعب الجولف الخاص به، وعلق ترامب حينها قائلًا: "المشتبه به في الحادث كان يؤمن بخطاب بايدن وهاريس وتحرك بناء على ذلك.. خطابهما يؤدي الى تعرضي لإطلاق نار".
وتابع: "منفذ محاولة الاغتيال تصرَّف بناء على الخطاب الديمقراطي التحريضي".

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