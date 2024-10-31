قناع طبيعي يخلصك من جفاف البشرة وتشققها في الخريف

فى فصل الخريف تتأثر البشرة كثيرًا نتيجة انخفاض درجات حرارة الطقس والتقلبات الجوية ما يسبب جفاف البشرة وظهور التشققات بها.

وللاسف جفاف البشرة وتشققها قد يعجل من ظهور التجاعيد المبكرة التى تؤثر على مظهر البشرة ونضارتها وشبابها، وهو ما يزعج الفتيات كثيرا.

قناع طبيعي يقضي على جفاف البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي يقضي على جفاف البشرة وتشققها فى الخريف.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة عسل النحل

ملعقة صغيرة زيت اللوز

طريقة التحضير:

امزجى زيت جوز الهند مع العسل وزيت اللوز.

حركى المكونات جيدًا حتى تتجانس.

قومى بتطبيق الخليط على المناطق الجافة والتشققات في البشرة.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

يُفضل استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعيًّا.

شرب كمية كافية من الماء يوميًّا لتحسين ترطيب البشرة من الداخل.

تجنبى استخدام المنتجات الكيميائية القاسية التي قد تزيد من جفاف البشرة.

باستخدام هذه الوصفة، يمكنك تحسين حالة بشرتك بفعالية وبطريقة طبيعية.

جفاف البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.