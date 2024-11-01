الجمعة 01 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

قناع طبيعي يعيد بناء الكولاجين بالبشرة حفاظا على شبابها

شباب البشرة
شباب البشرة

الكولاجين من المواد المهمة الموجودة بالجلد التي تعزز من نضارتها وتحافظ على شبابها ومرونتها، ومع التقدم في العمر تقل هذه المادة.

وهناك بعض الإجراءات التى تقوم بها الفتيات للحفاظ على هذه المادة بالبشرة وتحفيز الجلد على إفرازها ما يعزز من نضارة وشباب البشرة.

 

قناع طبيعي لإعادة الكولاجين بالبشرة 

 وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي يعيد بناء الكولاجين بالبشرة حفاظا على شبابها.

المكونات:-

نصف حبة افوكادو 

ملعقة كبيرة عسل نحل 

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند 

بعض قطرات من عصير الليمون 

طريقة التحضير:-

  • اخلطى نصف حبة أفوكادو مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، وأضيفي عصير الليمون.
  • اخلطى جيدًا حتى تتجانس المكونات.
  • ضعى القناع على وجهك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه برفق.
  • استخدمى القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • تأكدى من إجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من البشرة قبل استخدامه.
  • للحصول على نتائج أفضل، احرصى على شرب كمية كافية من الماء وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والفواكه الحمراء.
  • بتطبيق هذا القناع بانتظام، يمكنك تعزيز صحة بشرتك والحفاظ على شبابها.
شباب البشرة 
شباب البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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