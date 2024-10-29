الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

قناع طبيعي لبشرة شباب وأكثر نضارة وحيوية

بشرة شباب، فيتو
بشرة شباب، فيتو

نضارة البشرة وحيويتها يزيد من جمالها، والأهم من ذلك رطوبتها لحمايتها من التجاعيد المبكرة؛ ما يحافظ على جمالها.

وتهتم بعض الفتيات كثيرا بالعناية بالبشرة للحفاظ على جمالها ونضارتها؛ ما يزيد من جمالهن وجاذبيتهن.

قناع طبيعي لبشرة شباب 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لبشرة شباب وأكثر نضارة وحيوية.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الطحينة.

1 ملعقة كبيرة من العسل.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري).

طريقة التحضير:

  • في وعاء، امزجى الطحينة مع العسل وعصير الليمون حتى تحصلي على مزيج ناعم.
  • نظفى وجهك جيدًا ثم ضع القناع باستخدام فرشاة أو بأطراف أصابعك.
  • اتركى القناع على وجهك لمدة 15-20 دقيقة.
  • اشطفى وجهك بالماء الفاتر وجففيه برفق.
  • يُفضل استخدام القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • قبل استخدام القناع، يُنصح بإجراء اختبار حساسية على جزء صغير من الجلد.
  • يمكن إضافة مكونات أخرى مثل الزبادي أو زيت الزيتون لزيادة الفوائد.
  • بإستخدام قناع الطحينة بانتظام، يمكنك الحصول على بشرة صحية ومشرقة، تبرز جمالك الطبيعي.
بشرة شباب 
بشرة شباب، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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