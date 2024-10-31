للنشر 7 ص.. وصفة طبيعية لعلاج تورم واحمرار البشرة وتفتيحها

تورم واحمرار البشرة من الالتهابات المزعجة التى تصيب البشرة وقد تترك اثار سلبية بها، وذلك نتيجة أسباب عديدة أبرزها التعرض للشمس واستخدام مستحضرات التجميل.

وتحرص الفتيات على علاج التهابات البشرة والتخلص من التورم والاحمرار حفاظا على جمال البشرة وتجنب ظهور اى بقع او آثار بالبشرة.

وصفة طبيعية لعلاج تورم واحمرار البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج تورم واحمرار البشرة وتفتيحها.

المكونات:-

قرص اسبرين

ماء دافئ

الطريقة:-

نحضر قرص الأسبرين ونطحنه جيدا، ثم نضعه فى بولة عميقة.

نضيف له الماء الدافئ تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

نفرد القناع على البشرة الملتهبة برفق ونترك القناع على البشرة النظيفة لمدة 20 دقيقة.

نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتان أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يجعل البشرة جميلة وخالية من الالتهابات ويعمل على تفتيح لونها، لذا يجب المواظبة على تطبيقه.

تورم البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.