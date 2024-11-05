الاحتلال يشن غارة على بلدة الكفور جنوب لبنان

شن جيش الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، غارة إسرائيلية على بلدة الكفور جنوب لبنان.

وقبل وقت سابق من اليوم نشر حزب الله اللبناني، مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تحشدات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع البغدادي ومستوطنة المطلة على الحدود الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء أمس الإثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على البلاد إلى 3002 شهيد و13492 مصابًا.

وفي إسرائيل، قتل 72 شخصًا في هجمات شنها حزب الله، من بينهم 30 جنديًّا، وفق مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما تسببت هجمات حزب الله في نزوح أكثر من 60 ألف شخص من منازلهم.

ومنذ بدء العملية التي أطلقتها إسرائيل في 23 سبتمبر الماضي، تعمل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على نسف قرى كاملة أو أحياء فيها لاسيما تلك القريبة من الحدود.