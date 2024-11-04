الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله: قصفنا بالصواريخ شمال مدينة صفد المحتلة

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

قالت جماعة حزب الله اللبنانية، إنها قامت بقصف شمال مدينة صفد المحتلة بالصواريخ.

 

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

بدوره، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان اليوم الاثنين، أنه شن هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ‌‏مستوطنة يفتاح، مؤكدا أن المسيّرات أصابت أهدافها ‏بدقة.‏

 وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن حزب الله اللبناني، أنه قصف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في شمال إسرائيل برشقة صاروخية كبيرة، مشيرا إلى أنه قصف أيضا مستوطنة نهاريا برشقة صاروخية كبيرة.

 

حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية 

 ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير اليوم الاثنين، أنه تم رصد إطلاق ما لا يقل عن 25 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

 

 

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