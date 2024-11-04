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خارج الحدود

جيش الاحتلال يرفع استعداده لاحتمال شن إيران هجوما وشيكا

جيش الاحتلال يرفع
جيش الاحتلال يرفع استعداده لاحتمال شن إيران هجوما وشيكا

أفاد موقع واللا العبري، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع استعداده لاحتمال شن إيران هجوما وشيكا وقويا.

وأمس الأحد، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن "التقديرات في إسرائيل إن إيران سترد على الهجوم والسؤال هو عن التوقيت وطريقة تنفيذه".

وقال نائب قائد  الحرس الثوري الإيراني، الجنرال علي فدوي، الأحد إن عملية الوعد الصادق الثالثة ضد إسرائيل ستنفذ قطعًا، ولكن لا يمكن الحديث عن تفاصيلها.


عملية الوعد الصادق الثالثة  ضد إسرائيل

وأوضح فدوي، في تصريح نشرته الوكالة الرسمية "إيسنا"، خلال حديثه في جامعة شريف للتكنولوجيا بطهران عن ضرب إسرائيل: "سننفذ الهجوم، ولا أستطيع التعليق على تفاصيله، لكن هذه العملية ستتم بالتأكيد".

 

الضربة الأخيرة ضد أهداف عسكرية إيرانية


وفي إشارة إلى بعض توجهات الحكومة الأذربيجانية ودعمها لإسرائيل خلال الضربة الأخيرة ضد أهداف عسكرية إيرانية، قال: " أذربيجان دولة شيعية، وأخطاء حكامها لا علاقة لها بالناس، وأحيانًا يتخذ حكامها إجراءات من دون معرفة العواقب والفوائد".

وقال الجنرال: "لقد ارتكب النظام الصهيوني جرائم وحشية ضد المدنيين في غزة ولبنان في السنوات الأخيرة، لكن عدد شهداء قوات حماس وحزب الله كان قليلًا جدًّا".

ونقلت وكالة فارس الإيرانية، صباح أمس السبت، عن الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني، علي محمد نائيني، قوله: إن إيران سترد على "العمل الشرير الجديد" الذي قامت به إسرائيل، في إشارة إلى الهجوم ضد إيران في 26 أكتوبر الماضي.

 

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