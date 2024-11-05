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انطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم من اليابان

قمر صناعي خشبي، فيتو
قمر صناعي خشبي، فيتو

 أطلق باحثون يابانيون، اليوم الثلاثاء، أول قمر صناعي  خشبي في العالم، "ليجنوسات"، في اختبار يهدف إلى استكشاف استخدام الأخشاب في مهمات الفضاء مثل القمر والمريخ.

 

اليابان تطلق أول قمر صناعي خشبي

 وتم تطوير القمر "ليجنوسات" من قبل فريق من جامعة  بالتعاون مع شركة سوميتومو فوريستري المتخصصة في بناء المنازل، سيتم نقل القمر الصناعي إلى محطة الفضاء الدولية بواسطة صاروخ تابع لشركة سبيس إكس، ثم سيُطلق لاحقًا في مدار على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر فوق سطح الأرض.

 

أهداف المشروع الياباني

ويتسم "ليجنوسات" بحجمه الصغير الذي يعادل حجم كف اليد، ويهدف إلى استعراض إمكانيات المواد المتجددة في ظل سعي البشر لاستكشاف إمكانيات الحياة في الفضاء.

وفي هذا السياق، صرح رائد الفضاء تاكاو دوي، الذي يقود المشروع من اليابان قائلًا: "باستخدام الأخشاب، وهي مادة يمكننا إنتاجها بأنفسنا، سنكون قادرين على بناء المنازل والعيش والعمل في الفضاء إلى الأبد".

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