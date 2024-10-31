اليابان تهدي ألسن عين شمس مجموعة من الكتب

شهد السفير أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، ومحمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس احتفالية تسليم كلية الألسن مجموعة قيمة من الكتب المهداة من مشروع "اقرأ عن اليابان".

اليابان تهدي كلية الألسن جامعة عين شمس مجموعة من الكتب

جاء ذلك بحضور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، سلوى رشاد عميدة كلية الألسن، شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي كلمته عبر أوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة عن سعادته بحضور هذه المناسبة وبالتعاون المثمر بين جامعة عين شمس وسفارة اليابان.

كما عبر عن سعادته بمشروع “اقرأ اليابان” الذي تم من خلاله إهداء 157 كتابًا منتقاة عن اليابان في مختلف المجالات من ثقافة وفنون وسياسة.

كما شملت كتب عن المرأة وعن الكوارث الطبيعية التي واجهت اليابان؛ متمنيا أن يستفيد منها طلبة الجامعة وأن تزداد معرفتهم عن اليابان من خلالها.

وأشاد السفير أيضًا بقسم اللغة اليابانية بكلية الألسن ومدي تمكن الطلاب والخريجين من اللغة اليابانية، متمنيا مزيدا من التعاون المثمر بين الجامعة وسفارة اليابان.

وفي كلمته رحب محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بالسفير الياباني بكلية الألسن إحدى أقدم كليات جامعة عين شمس والتي تأسست في عام 1835 على يد رفاعة الطهطاوي الكاتب والمترجم والمفكر المصري.



وأعرب عن خالص التقدير لسفارة اليابان ومشرًوع " اقرأ عن اليابان" على هديتهم الثمينة المتمثلة في مجموعة قيمة من الكتب ذات الفائدة الكبيرة للباحثين والدارسين في مختلف التخصصات، مثل الأدب والتاريخ واللغة اليابانية والسياسة والاقتصاد، وهو ما من شأنه إثراء مكتبات الجامعة وتوفير معلومات قيمة للباحثين، وهذا يؤكد على عمق العلاقات بين جامعة عين شمس وكلية الألسن والسفارة والمؤسسات اليابانية الشريكة، والتي تنبع من الروابط القوية التي تربط بين البلدين الصديقين مصر واليابان منذ عقود،؛ متمنيًا أن تساهم الكتب المهداة في تعزيز التفاهم المتبادل بين اليابان ومصر من خلال تعميق فهم الشباب المصري لدولة اليابان وثقافتها ولغتها وتاريخها، مشيدًا بالدور البارز لسفارة اليابان والمؤسسات اليابانية لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد أن جامعة عين شمس تربطها علاقات قوية بالجامعات اليابانية، حيث توجد عدة شراكات مع الجامعات اليابانية وزيارات متبادلة، على سبيل المثال زيارة جامعة كيوشو لجامعة عين شمس هذا الشهر بهدف توسيع مجالات التعاون، خاصة وأنه تم توقيع بروتوكول سابق بين الجانبين، معربا عن تمنياته باستمرار التعاون البناء والمثمر بين جامعة عين شمس وكافة الجامعات والمؤسسات التعليمية في اليابان.

ووجهت سلوى رشاد عميدة كلية الألسن الشكر للسفارة اليابانية علي الكتب المهداة للكلية، مؤكدة انها تعد إضافة ممتازة إلى المصادر الثقافية للطلاب؛ وخاصة المجموعة المتعلقة بالتاريخ والثقافة والفلسفة اليابانية، الأدب، وكذلك الفنون.

وأضافت أن تلك المبادرات المستمرة على مدار السنوات الماضية، تأتي في ظل العلاقات المتميزة بين مصر واليابان والتي شهدت نموًّا كبيرًا خلال السنوات الماضية في عدة مجالات.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال التعليم العالي، شهد الطرفان المصري والياباني زخمًا إيجابيًا حيث قاما بإنشاء قسم اللغة اليابانية بكلية الألسن، والذي يعد ثانى قسم متخصص في هذا المجال على مستوى جمهورية مصر العربية، والذي كان بمثابة فرصة عظيمة للنظر فى مستقبل الدراسات اليابانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولتحقيق ذلك، تمت الاستعانة بنخبة من الخبراء اليابانيين المتميزين لتعزيز الدراسات اليابانية، ونجح القسم مؤخرًا في ترقية أبنائه من حملة الماجستير والدكتوراة وتعيينهم أعضاء هيئة تدريس ومدرسين مساعدين متميزين.

وأكدت رشاد أن خريجى القسم مطلوبين بشدة لفرص عمل متعددة في التدريس والترجمة والترجمة الفورية والسياحة والإعلام وكذلك المجال السياسى والدبلوماسى.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.