الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا صوب بحر اليابان

صاروخ باليستي أطلقته
صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية، فيتو

كشف الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت فجر الثلاثاء صاروخًا باليستيا باتجاه بحر الشرق المعروف أيضًا باسم بحر اليابان، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتأتي هذه التجربة الصاروخية بُعيد أيام من إعلان بيونج يانج أنها اختبرت صاروخًا باليستيًّا عابرًا للقارات، في تطور ندَّدت به كوريا الجنوبية والولايات المتّحدة واليابان وردَّت عليه الدول الثلاث بمناورات عسكرية مشتركة.

وتُجري كوريا الشمالية بانتظام تجارب أسلحة، وذلك في سياق التوترات المتصاعدة بينها وبين جارتها الجنوبية.

ووصلت العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مستوياتها، منذ سنوات، وأعلنت بيونج يانج مؤخرًا أنها نشرت 250 راجمة صواريخ بالستية على حدود البلاد الجنوبية.

 

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