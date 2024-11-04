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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن إصابة 5261 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه منذ بداية الحرب أصيب 5261 ضابطا وجنديا من بينهم 774 جروحهم خطيرة.

وأضاف جيش الاحتلال: 277 ضابطا وجنديا يتلقون العلاج إثر إصابتهم على جبهتي غزة ولبنان جروح 28 منهم خطيرة.

بدوره، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان اليوم الاثنين، أنه شن هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ‌‏مستوطنة يفتاح، مؤكدا أن المسيّرات أصابت أهدافها ‏بدقة.‏


عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

 وفي وقت سابق من اليوم الاثنين  أعلن حزب الله اللبناني، أنه قصف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في شمال إسرائيل برشقة صاروخية كبيرة، مشيرا إلى أنه قصف أيضا مستوطنة نهاريا برشقة صاروخية كبيرة.

 

حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية 

 ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير اليوم الاثنين، أنه تم رصد إطلاق ما لا يقل عن 25 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

 

 

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