جيش الاحتلال يزعم اعتقال عنصر من شبكة تابعة لإيران في سوريا
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، اعتقال عنصر من شبكة تابعة لإيران في سوريا.
وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي: "عملية الاعتقال جرت خلال نشاط عملياتي استباقي داخل سوريا في الأشهر الماضية".
والشهر الماضي، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استهداف مستودعات ذخيرة ومقرات يستخدمها حزب الله في سوريا.
عدوان إسرائيلي على دمشق
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية بسماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق.
وقال التلفزيون السوري إن "أصوات الانفجارات التي سمعت في العاصمة دمشق ناجمة عن عدوان إسرائيلي".
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