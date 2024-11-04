الإثنين 04 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يقصف قاعدة ميرون ومستوطنة نهاريا في إسرائيل

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

 أعلن حزب الله اللبناني، في بيان اليوم الاثنين، أنه قصف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في شمال إسرائيل برشقة صاروخية كبيرة، مشيرا إلى أنه قصف أيضا مستوطنة نهاريا برشقة صاروخية كبيرة.

 

حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية 

 ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير اليوم الاثنين، أنه تم رصد إطلاق ما لا يقل عن 25 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

 

حزب الله يطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل 

 ووسّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية إلى لبنان بدءا من 23 سبتمبر الماضي، مستهدفة العديد من المناطق بما فيها العاصمة بيروت، في حملة جوية متواصلة، تلاها غزو بري للجنوب اللبناني.

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