الأحد 03 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله: هاجمنا قاعدة إلياكيم جنوبي حيفا بسرب من المسيرات

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني عن مهاجمة قاعدة إلياكيم جنوبي مدينة حيفا المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضية.

وكانت قد أعلنت جماعة حزب الله، مساء اليوم الأحد، استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية.


وأعلن حزب الله في بيان صادر عنه اليوم الأحد عن استهداف برشقة صاروخية تجمعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة زرعيت.


عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وقال حزب الله في بيانه: "استهدفنا تجمعًا لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا بصلية صاروخية".

وأضاف: "استهدفنا تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة إيفن مناحم وفي مستوطنة برعام بصلية صاروخية".
وتابع: “استهدفنا برشقة صاروخية تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة شلومي وفي مستعمرة روش هانيكرا”.

 

 

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