لحظة تفجير الاحتلال أحياء كاملة في جنوب لبنان (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، لحظة تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي أحياء في قرية لبنانية حدودية.

الاحتلال يفجر أحياء في قرية لبنانية حدودية

وبدوره نشر الإعلام الإسرائيلي لقطات تظهر نسفا كاملا وبشكل متزامن لأحياء في بلدة ميس الجبل، جنوبي لبنان، وذلك في أقل من 30 ثانية.



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير بلدات حدودية جنوبية بكاملها، حيث يقول إنها مراكز لحزب الله ومواقع لإطلاق هجماته.



الاحتلال يدمر قرية مطمورة جنوبي لبنان

ودمر الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، قرية مطمورة جنوبي لبنان، قرب كيبوتس آدميت وقرية عرب العرامشة في الجليل الغربي.

وأظهر مقطع فيديو لحظة تفجير القرية، حيث وقعت انفجارات كبيرة وارتفعت كرات اللهب العملاقة إلى السماء.