القهوة الخضراء تخفض الضغط والسكر والكوليسترول بالدم

فوائد القهوة الخضراء، القهوة الخضراء من أنواع القهوة الشهيرة التى نالت شهرة واسعة فى وقتنا الحالى وهى عبارة عن حبوب القهوة نفسها ولكن على طبيعتها بدون تحميص.

وفوائد القهوة الخضراء، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، واشتهرت بفاعليتها فى مجال التخسيس.

أهمية تناول القهوة الخضراء

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن القهوة الخضراء واحدة من أبرز المشروبات الصحية التي اكتسبت شهرة واسعة في السنوات الأخيرة، حيث تحظى بسمعة جيدة لفوائدها الصحية المتعددة، وتُستخرج القهوة الخضراء من حبوب البن غير المحمصة، مما يحافظ على محتواها من العناصر الغذائية الهامة.

فوائد القهوة الخضراء

فوائد القهوة الخضراء للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد القهوة الخضراء:-

غنية بمضادات الأكسدة، حيث تحتوي القهوة الخضراء على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل حمض الكلوروجينيك، هذه المركبات تلعب دور مهم في محاربة الجذور الحرة، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري.

تحتوي القهوة الخضراء على كمية أقل من الكافيين مقارنةً بالقهوة المحمصة، ولكنها لا تزال تعزز مستويات الطاقة.

تساعد على زيادة التركيز والانتباه دون الشعور بالقلق أو الاضطراب الذي قد تسببه الكميات الكبيرة من الكافيين.

حمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة الخضراء قد يلعب دور في تعزيز فقدان الوزن، حيث يساعد على زيادة معدل الأيض وتقليل امتصاص الدهون والسكر في الجسم، مما يسهم في التحكم في الوزن وتحسين مستوى الصحة العامة.

استهلاك القهوة الخضراء يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة القلب، حيث يساعد على خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، هذه الفوائد قد تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

القهوة الخضراء تساهم في تحسين مستويات السكر في الدم وتقليل مقاومة الأنسولين، هذا الأمر يعد مفيد للأشخاص الذين يعانون من داء السكري أو من لديهم مخاطر عالية للإصابة به.

تحتوي القهوة الخضراء أيضا على مركبات يمكن أن تساهم في تحسين المزاج وتقليل مستويات التوتر، فهي قد تساعد في تعزيز وظائف الدماغ وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض العقلية المرتبطة بالتقدم في العمر.

وتابع، بفضل فوائدها الصحية العديدة، أصبحت القهوة الخضراء خيار شائع بين الكثيرين، سواء كانت لتعزيز مستويات الطاقة أو دعم عملية فقدان الوزن أو تحسين الصحة العامة، ومع ذلك، من المهم استهلاكها بشكل معتدل والاهتمام بتوازن النظام الغذائي العام لتحقيق أفضل النتائج.