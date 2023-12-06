الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد القهوة الخضراء، تساعد على علاج مقاومة الأنسولين والتحكم في الشهية

فوائد القهوة الخضراء،
فوائد القهوة الخضراء، فيتو

فوائد القهوة الخضراء، القهوة الخضراء من أنواع القهوة الشهيرة التي ارتبط اسمها بأنظمة الريجيم والتخلص من السمنة المفرطة.

وفوائد القهوة الخضراء، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ما يجعلها فعالة فى علاج العديد من الأمراض.

 

فوائد القهوة الخضراء في الريجيم

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن القهوة الخضراء من المشروبات التي تقبل عليها الفتيات كثيرا لفاعليتها فى إنقاص الوزن حيث تحفز الجسم على حرق الدهون بشكل أسرع، ما يساعد على الحصول على وزن مثالي في مدى قصيرة.

Advertisements

مخاطر القهوة الخضراء 

وأضافت منى، أن فوائد القهوة الخضراء عديدة ولكن يجب تناولها بكميات قليلة وذلك لأنها تحتوى على نسبة عالية من الكافيين الذى إذا زاد فى الجسم يسبب التوتر والقلق والأرق وإدرار البول لذا يجب تناول القهوة الخضراء بكميات قليلة وعدم تناولها قبل النوم.

 

أهمية القهوة الخضراء 

وتابعت، أن القهوة الخضراء هي نفس القهوة العادية ولكن القهوة الخضراء تقدم على حالتها حيث تزرع وتقدم بينما القهوة العادية يتم تحميصها وتعريضها لدرجة حرارة عالية ما يفقدها العديد من قيمتها الغذائية، لذا القهوة الخضراء أفضل من القهوة العادية.

فوائد القهوة الخضراء، فيتو 

فوائد القهوة الخضراء 

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أن من فوائد القهوة الخضراء:

  • تنظم حركة الجهاز الهضمي وبالتالي تحمي من الإمساك وتنظيف القولون.
  • تطرد السموم من الجسم.
  • تحسن امتصاص الجسم للسكريات ومنع تحويلها وتراكمها على هيئة دهون، وبالتالي تحسن نسبة الدهون الثلاثية.
  • تساعد فى علاج مقاومة الأنسولين بالجسم.
  • تزيد الشعور بالشبع لأنها غنية بالألياف الغذائية والتي لم تتأثر بعد بحرارة التحميص.
  • تساعد فى التحكم فى الشهية وبالتالى هى مهمة فى فترات الريجيم لأنها تساعد فى التحكم فى كمية الطعام المتناولة.
  • تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
  • تنشط المخ وتساعد على التركيز لاحتوائها على جرعات عالية من الكافيين.
  • تحمى من الإصابة بالزهايمر لأنه تعزز من عملية التمثيل الغذائي للمخ وبالتالي تزيد من نشاطه وتساعد فى الوقاية من الزهايمر.
  • تقلل نسبة الدهون الضارة في الدم وأيضا.
  • تقلل من دهون البطن، وذلك لأنها تزيد من تحلل الدهون وإطلاق الطاقة من الخلايا الدهنية وبالتالي التخلص منها.
  • تساعد فى الحماية من الأورام السرطانية لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تقاوم نمو الخلايا السرطانية.
  • تقلل امتصاص الجسم للدهون الموجودة فى الطعام.
  • تقلل نسبة الدهون المخزنة في الكبد.
  • تساعد فى رفع معدلات حرق الدهون بالجسم، وبالتالي تنقص الوزن سريعا فى حال تناولها على مدار اليوم.
  • تخفض مستوى السكر بالدم وبالتالي هي مهمة لمرضى السكري.
txt

فوائد الموز للأطفال، يساعد فى نموهم بشكل صحى ويحمى من الأنيميا

txt

فوائد خل التفاح العضوي، وشروط تناوله

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القهوة الخضراء فوائد القهوة الخضراء فوائد القهوة الخضراء في الريجيم أهمية القهوة الخضراء مخاطر القهوة الخضراء الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد الزبادي للشعر، لترطيبه وتقويته ونموه أسرع

فوائد البابونج للنساء، يقلل من أعراض انقطاع الطمث

فوائد الحرنكش، يخفض الكوليسترول والسكر بالدم ويحارب السرطان

فوائد البردقوش، يعالج الالتهابات ويحسن المزاج

الأكثر قراءة

اللهم أجرنا في مصيبتنا، الموت يفجع مجددا الفنانة شمس البارودي بعد وفاة ابنها

مضاعفات التهاب المفاصل الروماتويدي وهذه أهم الأعراض

اشتباكات ضارية بين المقاومة والقوات الإسرائيلية في غزة، و9 قتلى لـ جيش الاحتلال بينهم 5 ضباط

بعد سيول مرسى علم، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف أماكن سقوط الأمطار

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

فوربس تختار بيونسيه في المركز 36 كأقوى امرأة عام 2023

أسعار الذهب اليوم في الأسواق، آخر تحديث بعد ارتفاعه عالميا

مصرع 17 شخصا في سقوط حافلة من أعلى الجبل بالفلبين

Advertisements

منوعات

المزيد

الصفع مقابل المال ورسوم إضافية لاحمرار الخدود، مطعم يقدم أغرب خدمة في العالم (فيديو)

رغم استهداف بائعيها، قفزة في مبيعات الكوفية الفلسطينية في أمريكا (صور)

المصرية للاتصالات عن انقطاع الإنترنت: عطل مفاجئ وارد حدوثه (فيديو)

محمد صلاح يحقق رقمًا استثنائيا في الدوريات الخمسة الكبري

المزيد

خدمات

المزيد

بعد سيول مرسى علم، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف أماكن سقوط الأمطار

المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه لعمارة بالمدن الجديدة

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

مجازر غير مسبوقة.. 60 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية