فوائد القهوة الخضراء، تساعد على علاج مقاومة الأنسولين والتحكم في الشهية

فوائد القهوة الخضراء، القهوة الخضراء من أنواع القهوة الشهيرة التي ارتبط اسمها بأنظمة الريجيم والتخلص من السمنة المفرطة.

وفوائد القهوة الخضراء، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ما يجعلها فعالة فى علاج العديد من الأمراض.

فوائد القهوة الخضراء في الريجيم

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن القهوة الخضراء من المشروبات التي تقبل عليها الفتيات كثيرا لفاعليتها فى إنقاص الوزن حيث تحفز الجسم على حرق الدهون بشكل أسرع، ما يساعد على الحصول على وزن مثالي في مدى قصيرة.

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مخاطر القهوة الخضراء

وأضافت منى، أن فوائد القهوة الخضراء عديدة ولكن يجب تناولها بكميات قليلة وذلك لأنها تحتوى على نسبة عالية من الكافيين الذى إذا زاد فى الجسم يسبب التوتر والقلق والأرق وإدرار البول لذا يجب تناول القهوة الخضراء بكميات قليلة وعدم تناولها قبل النوم.

أهمية القهوة الخضراء

وتابعت، أن القهوة الخضراء هي نفس القهوة العادية ولكن القهوة الخضراء تقدم على حالتها حيث تزرع وتقدم بينما القهوة العادية يتم تحميصها وتعريضها لدرجة حرارة عالية ما يفقدها العديد من قيمتها الغذائية، لذا القهوة الخضراء أفضل من القهوة العادية.

فوائد القهوة الخضراء، فيتو

فوائد القهوة الخضراء

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أن من فوائد القهوة الخضراء:

تنظم حركة الجهاز الهضمي وبالتالي تحمي من الإمساك وتنظيف القولون.

تطرد السموم من الجسم.

تحسن امتصاص الجسم للسكريات ومنع تحويلها وتراكمها على هيئة دهون، وبالتالي تحسن نسبة الدهون الثلاثية.

تساعد فى علاج مقاومة الأنسولين بالجسم.

تزيد الشعور بالشبع لأنها غنية بالألياف الغذائية والتي لم تتأثر بعد بحرارة التحميص.

تساعد فى التحكم فى الشهية وبالتالى هى مهمة فى فترات الريجيم لأنها تساعد فى التحكم فى كمية الطعام المتناولة.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

تنشط المخ وتساعد على التركيز لاحتوائها على جرعات عالية من الكافيين.

تحمى من الإصابة بالزهايمر لأنه تعزز من عملية التمثيل الغذائي للمخ وبالتالي تزيد من نشاطه وتساعد فى الوقاية من الزهايمر.

تقلل نسبة الدهون الضارة في الدم وأيضا.

تقلل من دهون البطن، وذلك لأنها تزيد من تحلل الدهون وإطلاق الطاقة من الخلايا الدهنية وبالتالي التخلص منها.

تساعد فى الحماية من الأورام السرطانية لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تقاوم نمو الخلايا السرطانية.

تقلل امتصاص الجسم للدهون الموجودة فى الطعام.

تقلل نسبة الدهون المخزنة في الكبد.

تساعد فى رفع معدلات حرق الدهون بالجسم، وبالتالي تنقص الوزن سريعا فى حال تناولها على مدار اليوم.

تخفض مستوى السكر بالدم وبالتالي هي مهمة لمرضى السكري.