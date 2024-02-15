فوائد القهوة الخضراء، تساعد على التخلص من الوزن الزائد

فوائد القهوة الخضراء، للصحة بشكل عام، وللتخسيس بشكل خاص لا يمكن اغفالها، وتعد القهوة الخضراء من المشروبات التي تُحظى بشعبية كبيرة لفوائدها الصحية المتعددة، وأصبح ينصح بتناولها خبراء التغذية، لما تحتوي عليه من مضادات أكسدة قوية، والعديد من الفيتامينات والمعادن.

فوائد القهوة الخضراء

وأكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد القهوة الخضراء للصحة، عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

تحسين صحة القلب:

- تساعد القهوة الخضراء على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع مستويات الكوليسترول النافع (HDL).

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- تساعد على خفض ضغط الدم، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين صحة الدماغ:

- تساعد القهوة الخضراء على تحسين وظائف الدماغ وتعزيز الذاكرة والتركيز.

- تساعد على الوقاية من أمراض الدماغ التنكسية مثل مرض الزهايمر وباركنسون.

مضادات الأكسدة:

- تعد القهوة الخضراء غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى.

تحسين صحة الكبد:

- تساعد القهوة الخضراء على حماية الكبد من التلف وتحسين وظائفه.

- تساعد القهوة الخضراء على تحسين المزاج وتعزيز الطاقة.

- تساعد على تحسين الأداء الرياضي.

- تساعد على تقوية جهاز المناعة.

فوائد القهوة الخضراء في إنقاص الوزن

فوائد القهوة الخضراء

أوضحت الدكتورة مها، أن القهوة الخضراء بخصائصها المساعدة في إنقاص الوزن، لفعاليتها في حرق الدهون وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وذلك لاحتوائها على حمض الكلوروجينيك الذي يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم ومنع تراكم الدهون، كما أنها تساعد على زيادة الشعور بالشبع وكبح الشهية، مما يقلل من كمية الطعام المُتناولة ويساعد على إنقاص الوزن.

وكل ذلك لاحتوائها على مكونات فعالة، أهمها ما يلي:

حمض الكلوروجينيك:

يعد هذا الحمض العنصر الأساسي المسؤول عن فوائد القهوة الخضراء للتخسيس.

يساعد على تقليل امتصاص الكربوهيدرات، مما يقلل من تراكم السعرات الحرارية.

يحفز عملية التمثيل الغذائي، مما يزيد من حرق الدهون.

يساهم في ضبط مستوى السكر في الدم، مما يُقلل من الرغبة في تناول السكريات.

الكافيين:

يعرف الكافيين بخصائصه المُحفزة للطاقة، مما يُزيد من النشاط البدني ويُقلل من الشعور بالتعب.

يساهم في حرق الدهون من خلال تحفيز عملية التمثيل الغذائي.

يقلل من الشهية، مما يُساعد على التحكم في كمية الطعام المُتناولة.

مضادات الأكسدة:

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة الخضراء على حماية الجسم من أضرار الجذور الحرة.

تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

تعزز عملية التمثيل الغذائي.

فيتامينات ومعادن:

تحتوي القهوة الخضراء على فيتامينات ومعادن مفيدة لصحة الجسم، مثل فيتامين B3 والبوتاسيوم.

نصائح لتعزيز فوائد القهوة الخضراء للتخسيس:

اتباع نظام غذائي صحي متوازن.

ممارسة الرياضة بانتظام.

شرب كمية كافية من الماء.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.