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ثقافة وفنون

بشرى تصل المنامة للمشاركة في مهرجان البحرين السينمائي

بشرى؛ فيتو
بشرى؛ فيتو

وصلت الفنانة بشري إلي العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في مهرجان البحرين السينمائي بدورته الرابعة، المقرر انعقادها من يوم 3 إلي 7 من شهر نوفمبر الجاري، حيث تشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة أفلام الطلبة.

 

وشاركت بشرى مؤخرًا في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، والذي أقيم في الفترة ما بين 24 أكتوبر إلي 1 نوفمبر، كما شاركت أبضًا في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة للدورة الخامسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، والذي أقيم شهر سبتمبر الماضي.

 

 

وتعكف بشري حاليا علي استكمال ألبومها الجديد "حتة تالتة"، كما تحضر لعدد من الأعمال علي مستوي الإنتاج والتمثيل أيضا.

 

مسلسل طبيبة شرعية

 

وعرض مؤخرا لبشري مسلسل "طبيبة شرعية" علي شاشة قناة المحور و"stc"، وتصدر المسلسل التريند بعد النجاح الذي حققه عقب عرض أولي حلقاته، وحقق انتشارا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

المسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي ابو شادي، ويشارك بشري  في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

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بشري الفنانة بشرى البحرين العاصمة البحرينية المنامة

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