الأحد 03 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط 8 قضايا مخدرات وسلاح خلال حملات أمنية بدمياط وأسوان

حملة أمنية بأسوان
حملة أمنية بأسوان ودمياط تضبط 8 قضايا مخدرات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) ؛حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

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وفي مديرية أمن أسوان؛ ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدري "الهيروين، الشابو" – كمية من الأقراص المخدرة)  بحوزة (5 متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية")، وقطعة سلاح نارى.. عبارة عن (فرد محلى)، وتنفيذ 669 حكم قضائى متنوع.

وفي مديرية أمن دمياط؛ ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8,500 كيلوجرام لمخدر البانجو – 11,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط (طبنجة – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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