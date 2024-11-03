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حوادث

سقوط 6 تشكيلات عصابية تخصصت فى سرقات المنازل والهواتف

سقوط 6 تشكيلات عصابية
سقوط 6 تشكيلات عصابية لإرتكاب جرائم سرقات متنوعة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الإسكندرية – الفيوم – أسوان – الجيزة - الدقهلية)، من ضبط  6 تشكيلات عصابية لإرتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها المساكن والهواتف والدراجات النارية.
 

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية قيادة أحدهما، بدائرة قسم شرطة باب شرق.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع وكذا المسروقات.
 

وفى مديرية أمن الفيوم؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الضفيرة".

 وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (6 وقائع سرقة بذات الأسلوب) بدائرة مركزى شرطة "سنهور القبلية والفيوم"، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها (6 دراجات نارية).

 


وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن، وقيامهم بسرقة "بعض الأجهزة المنزلية، هاتف محمول" من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة أول أسوان بأسلوب "التسلق" مستخدمين مركبة "توك توك" وقيامهم بالتصرف فى متحصلات الواقعة بالبيع..وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (واقعتى سرقة بذات الأسلوب)، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة.
 

وفى مديرية أمن الجيزة؛  ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات السيارات.. حال إستقلالهم سيارة نقل مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (4 وقائع بذات الأسلوب)، وأرشدوا عن (السيارات المستولى عليها).
 

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وفى مديرية أمن الدقهلية؛ ضبط (فرد أمن – عامل سابق) بإحدى المخازن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة لقيامهما بسرقة كمية من الأبواب الحديدية والقطع الحديدية وزنت حوال 5 طن و150 كيلو جرام من داخل المخزن "محل عملهما".

 

 وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة نظرًا لعملهما بالمخزن محل السرقة، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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