الأحد 03 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

بقيمة 35 مليون دولار، الاحتلال الإسرائيلي يطلق برنامج المدافع عن الشمال

جنود الاحتلال، فيتو
جنود الاحتلال، فيتو

أعلنت وزارة  جيش الاحتلال الإسرائيلية عن إطلاق برنامج "المدافع عن الشمال" الذي يخصص حوالي 35 مليون دولار لإقامة منشآت ومكونات أمنية للسكان القاطنين شمالي إسرائيل.

  الاحتلال يعلن إطلاق برنامج المدافع عن الشمال 

ويشمل البرنامج إقامة 150 منشأة عامة وتعليمية ضمنها روض أطفال و200 ملجأ عام في مناطق متفرقة من الجليلين الأعلى والغربي.

كما يتضمن البرنامج تخصيص ملايين الدولارات للسلطات المحلية في الشمال لإقامة ما يلزم من البنى التحتية الأمنية.

إعادة السكان الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال 

وكانت إسرائيل قد أدرجت في وقت سابق إعادة السكان الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال ضمن أهداف الحرب القائمة مع حماس وحزب الله.

ويلاحظ المراقبون أن لا هذا البيان ولا أي من البيانات الرسمية الإسرائيلية السابقة تطرقت إلى البلدات والقرى العربية في الشمال والتي تعاني من نقص في الملاجئ.

ومع تباطؤ وتيرة القتال في غزة، حولت إسرائيل تركيزها صوب حدودها الشمالية إذ يتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضغوط سياسية متزايدة من أجل إعادة السكان إلى منازلهم هناك.

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